Vinamilk: Bước phát triển bền vững

Vinamilk đạt được nhiều thành tích xuất sắc khi là công ty sản xuất hàng tiêu dùng duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách 2000 công ty lớn nhất toàn cầu do Forbes bình chọn; là công ty Việt Nam duy nhất lọt vào TOP 10 công ty hiệu quả nhất châu Á do tạp chí Nikkei Asia bình chọn… Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk, nhiều năm liền đều được vinh danh trong top 50 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam và thế giới do tạp chí Forbes bình chọn.