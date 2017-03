Vinamilk giúp nông dân vượt khó khăn hiện nay

Theo cam kết, Vinamilk sẽ đứng ra thu mua toàn bộ sữa tươi nguyên liệu đang bị dư thừa tại các tỉnh phía Bắc và chưa giảm giá thu mua. Đồng thời, trong tương lai, nếu nguyên liệu sữa tươi ngoại nhập vào Việt Nam có giá rẻ hơn, Vinamilk chấp nhận giảm lợi nhuận (ngắn hạn) bằng cách giảm giá sản phẩm nhằm bảo vệ thị phần. Trong tình huống xấu hơn, Vinamilk có thể xem xét giảm giá thu mua sữa tươi nguyên liệu của nông dân.

Vinamilk cho biết sẽ chủ động nhận khó khăn về mình nhằm giúp nông dân vượt qua khó khăn tạm thời. Lý giải về điều này, Vinamilk cho biết hiện giá thu mua sữa tươi trong nước đang cao hơn sữa nguyên liệu nhập từ Úc và New Zealand. Thời gian qua giá sữa trên thị trường thế giới giảm rất mạnh do mức tiêu thụ giảm do suy thoái kinh tế. Giá bột sữa nguyên liệu giảm trung bình 60%; giá nguyên liệu thức ăn gia súc, đặc biệt là giá nguyên liệu dùng để sản xuất thức ăn hỗn hợp cho bò cũng giảm 30%-40%... Tuy nhiên, nhận thấy những khó khăn của nông dân nên Vinamilk đã cố gắng bù lỗ để không giảm giá thu mua sữa bò tươi nguyên liệu trong suốt thời gian qua.