Vinamilk hợp tác với tập đoàn dinh dưỡng của Thụy Sĩ

Ngày 13-9, tại trụ sở chính của DSM khu vực Châu Á – Thái Bình Dương ở Singapore, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) và Tập đoàn DSM Thụy Sĩ đã ký kết hợp tác chiến lược “Ứng dụng dinh dưỡng chuẩn quốc tế vào sản phẩm sữa bột Vinamilk”. DSM Thụy Sĩ là đối tác chiến lược đã hợp tác với Vinamilk trong nhiều năm thông qua các ứng dụng khoa học vi chất dinh dưỡng cho các sản phẩm sữa bột, sữa tươi, sữa nước và các sản phẩm dinh dưỡng khác.



Tại lễ ký kết, ông Phan Minh Tiên, Giám đốc Điều hành Vinamilk chia sẻ: “Theo báo cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, hiện có khoảng 25% trẻ em Việt Nam dưới năm tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi; tình trạng thiếu vi chất như sắt, kẽm, vitamin A, D… còn rất phổ biến; chiều cao trung bình của người Việt Nam thấp hơn thế giới khoảng 10 cm; tỉ lệ suy dinh dưỡng của bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện còn khá cao từ 30%-50%... Các vấn đề này có liên quan đến việc tỉ lệ uống sữa của người Việt Nam còn khá thấp, chỉ 15 lít/người/năm, bằng 1/2 so với Thái Lan và 1/3 so với Singapore. Vinamilk hợp tác chiến lược với DSM nói riêng và các tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới nói chung nhằm mang lại cho người tiêu dùng các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, nhưng giá chỉ bằng 60%-70% so với các sản phẩm nhập khẩu. Qua đó, góp phần nâng cao tỉ lệ dùng sữa của trẻ em và người tiêu dùng, cải thiện tầm vóc và trí tuệ cho các thế hệ tương lai”.



Ông Phan Minh Tiên, Giám đốc Điều hành Vinamilk phát biểu tại lễ ký kết hợp tác chiến lược với DSM – Thụy Sĩ

Ông Pieter Nouber, Phó Chủ tịch Tập đoàn DSM Thụy Sĩ, phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cam kết sẽ hợp tác với Vinamilk, ứng dụng các vi chất dinh dưỡng tiên tiến nhất, chất lượng quốc tế vào các sản phẩm của Vinamilk. Bên cạnh đó, DSM sẽ hỗ trợ Vinamilk trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm, thực hiện các thử nghiệm lâm sàng để đánh giá hiệu quả sử dụng, cũng như hỗ trợ Vinamilk trong công tác đào tạo và truyền thông về dinh dưỡng, nhằm mang lại những gì tốt nhất cho người tiêu dùng Việt Nam.



Sau lễ ký kết, DSM đã tổ chức buổi hội thảo với Vinamilk để thảo luận và thống nhất về các giải pháp sáng tạo, phát triển các sản phẩm dinh dưỡng cho Vinamilk. Với kinh nghiệm hơn 30 năm làm việc tại các tập đoàn chăm sóc sóc sức khỏe và dinh dưỡng hàng đầu thế giới, ông Rama Rajamanickam, Phó Chủ tịch Tập đoàn DSM phụ trách Khoa học và Giải pháp sáng tạo, đã chủ trì buổi hội thảo. Cùng với 10 đồng nghiệp của mình ở các lĩnh vực khác nhau, ông đã thảo luận, thống nhất với các lãnh đạo và phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Vinamilk cho các dự án phát triển các dòng sản phẩm sữa bột chất lượng quốc tế, đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng và phát triển khác nhau của trẻ em, người cao tuổi và người bị bệnh.



Vinamilk ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn DSM - Thụy Sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm, Vinamilk tiếp tục khẳng định thương hiệu dẫn đầu Việt Nam nói chung và trong ngành sữa nói riêng, với hơn 200 chủng loại sản phẩm dinh dưỡng các loại, cung cấp bảy tỷ sản phẩm cho người tiêu dùng trên cả nước tin dùng hàng năm. Thị phần các sản phẩm Vinamilk hiện đứng đầu các ngành hàng năm 2016 (trong đó sữa nước khoảng 55%, sữa đặc khoảng 80%, sữa chua khoảng 85%, sữa bột trẻ em hơn 40%...). Sản phẩm Vinamilk cũng được xuất khẩu đi 43 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Từ năm 1997 đến nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của Vinamilk đã đạt khoảng 2 tỷ USD. Đầu tháng 9-2016, Vinamilk cũng vừa được vinh danh là công ty duy nhất tại Việt Nam lọt vào TOP 50 công ty niêm yết hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương (FAB 50) do tạp chí Forbes Châu Á công bố.