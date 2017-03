Vinamilk khánh thành trang trại bò sữa hiện đại

Đây là trang trại bò sữa thứ tư của Vinamilk sau trang trại ở Tuyên Quang, Lâm Đồng và Thanh Hóa.

Theo Vinamilk, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An có nhiều thuận lợi cho việc phát triển trang trại chăn nuôi bò sữa quy mô lớn do còn quỹ đất, đất đai màu mỡ và thời tiết tương đối thuận lợi, người dân có kinh nghiệm chăn nuôi bò sữa.

Trang trại bò sữa Nghệ An có quy mô chăn nuôi là 3.000 con với 1.500 vắt sữa, cung cấp mỗi ngày 30 tấn sữa cho nhà máy chế biến sữa của Vinamilk tại Nghệ An. Trang trại có diện tích khoảng 36 ha gồm chuồng trại, khu phụ trợ và 30 ha trồng cỏ cao sản. Chuồng trại được xây dựng theo công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn cao như hệ thống mái được áp dụng công nghệ chống nóng bằng tôn lạnh với lớp nguyên liệu cách nhiệt; bố trí hệ thống quạt làm mát trong chuồng; hệ thống dọn phân tự động; ô nằm nghỉ của bò được lót nệm và máng uống tự động thuận tiện cho việc vệ sinh...

Đặc biệt, bò được vắt sữa trong hệ thống vắt sữa hiện đại và tự động. Mỗi con bò sẽ được đeo con chip điện tử để kiểm tra sản lượng sữa chính xác từng cá thể. Cũng thông qua các chip điện tử, đàn bò sẽ được quản lý bằng hệ thống Alpro hiện đại. Đàn bò được cho ăn theo phương pháp TMR (Total Mixed Ration, khẩu phần trộn tổng hợp). Bên cạnh đó, trang trại cũng được đầu tư hệ thống xử lý chất thải hiện đại nhằm bảo vệ môi trường. Toàn bộ chất thải rắn từ trang trại sẽ được thu hồi sản xuất phân bón cho các đồng cỏ. Nước thải sẽ được xử lý sinh học thông qua hồ lắng và sử dụng tưới cho đồng cỏ.

Việc hình thành trang trại bò sữa Nghệ An sẽ tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương, góp phần phát triển chăn nuôi bò sữa tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, góp phần xóa đói giảm nghèo. Trang trại cũng đã ký hợp đồng và hỗ trợ cho các hộ nông dân trồng cỏ cung cấp cho trang trại (như hỗ trợ giống cỏ, phân bón, công làm đất thông qua tín dụng). Sau khi định hình, trang trại sẽ xây dựng hệ thống các trang trại chăn nuôi bò sữa vệ tinh thông qua việc cung cấp con giống, cung cấp dịch vụ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Hình thức này sẽ hình thành một vùng sản xuất nguyên liệu sữa tươi đạt chuẩn quốc tế và đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm.