Vinamilk nhập lô bò A2 thuần chủng đầu tiên từ New Zealand

Vào những ngày đầu tháng 6, không khí nhộn nhịp tràn ngập ga hàng hóa của sân bay quốc tế Nội Bài khi lần đầu tiên lô bò A2 thuần chủng đầu tiên của Việt Nam được nhập trực tiếp từ New Zealand bằng máy bay chuyên dụng của hãng hàng không Singapore Airlines.

200 cô bò sữa A2 thuần chủng được chuyên chở trong các cũi gỗ theo tiêu chuẩn quốc tế, có các chuyên gia đi áp tải và theo dõi sức khỏe đàn bò



Bò A2 và sữa A2 là một khái niệm tuy mới nhưng lại có lịch sử khá lâu đời. Theo các nhà khoa học, hầu hết những giống bò thuần chủng nguyên thủy đều chỉ sản xuất sữa chứa đạm Beta-Casein A2. Tuy nhiên, theo quá trình tiến hóa tự nhiên, trong sữa bò xuất hiện thêm đạm Beta-Casein A1 và cho tới nay, trong sữa tươi thường đều có chứa song song cả 2 loại đạm A1 và A2. Trong một đàn bò ngẫu nhiên, không được chọn lựa, can thiệp thì tỉ lệ bò A2 chỉ là khoảng 30%.

Hai loại đạm Beta-Casein A2 và A1 này chỉ khác nhau 1 amino acid. Trong đó đạm A2 có chuỗi amino acid gần với sữa mẹ nên sẽ giúp người sử dụng hấp thu sữa bò một cách tự nhiên, nhanh và toàn diện hơn. Nhờ vậy, hạn chế các triệu chứng dị ứng, khó tiêu hoá với một số người nhạy cảm với đạm sữa bò, tối đa hóa các lợi ích từ những dưỡng chất có trong sữa.

Những cô bò sữa vẫn khỏe mạnh tuy phải di chuyển chặng đường dài từ New Zealand.



Để có được nguồn sữa A2 tự nhiên với chất lượng tốt nhất, điểm mấu chốt chính là đàn bò thuần chủng A2. Sữa A2 được sản xuất bởi đàn bò thuần A2, với cả hai gene nổi trội A2/A2. Để có đàn bò A2, các trang trại phải được chọn lựa sinh sản qua nhiều thế hệ, hoặc chọn lựa từ các cá thể đã được xác định A2/A2 qua kiểm tra gene bằng DNA từ các mô mềm.

Vinamilk là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam đầu tư nhập gần 200 cô bò sữa thuần chủng A2 từ New Zealand, đất nước có nền chăn nuôi và công nghiệp sản xuất sữa hàng đầu thế giới. Đàn bò A2 thuần chủng của Vinamilk đến từ chương trình sinh sản đặc biệt tại New Zealand, bắt đầu từ 2016. Các cá thể bò mẹ đến từ các trang trại tuyển chọn kỹ lưỡng, sau đó được phối với bò đực A2 để cho ra đàn bê con A2. Các cá thể bê con sẽ được lựa chọn lần 2 và cách ly, nuôi theo tiêu chuẩn đặc biệt tại New Zealand. Toàn bộ đàn A2 đã được xét nghiệm DNA và chứng nhận thuần chủng A2 bởi các trung tâm kiểm định di truyền và tổ chức hỗ trợ chăn nuôi của New Zealand (LIC).

Tổ hợp trang trại công nghệ cao Thống Nhất tại Thanh Hóa – vừa khánh thành vào tháng 3-2018 sẽ là nơi chăm sóc và nuôi dưỡng những cô bò A2 thuần chủng.



Sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, các cô bò A2 đang mang thai này đã ngay lập tức được chuyển về Tổ hợp trang trại công nghệ cao Thống Nhất tại Thanh Hóa trong ngày để chăm sóc ổn định và phục hồi sức khỏe sau chuyến bay dài. Dự kiến đến năm 2019, Vinamilk sẽ tăng đàn bò A2 lên 1.000 con nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước.

Với sự xuất hiện của bò A2 tại Việt Nam, Vinamilk một lần nữa khẳng định tầm nhìn phát triển dài hạn của mình. Sự đầu tư này sẽ đem đến cho người tiêu dùng Việt Nam, kể cả những người tiêu dùng hay gặp vấn đề khó tiêu hoặc không dung nạp protein sữa (đạm sữa) khi sử dụng sữa bò thông thường sự một lựa chọn hoàn toàn mới, tự nhiên và hết sức an toàn.

Ông Phan Minh Tiên – Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk cho biết: “Sữa A2 là một trong những công nghệ mới nhất hiện nay của ngành sữa và mới chỉ xuất hiện tại các thị trường Úc, New Zealand, Mỹ… từ những năm 2000. Vinamilk nhập giống bò A2 này về Việt Nam không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng mà còn chứng minh được sự phát triển của Vinamilk cũng như ngành sữa của Việt Nam trên trường quốc tế. Sữa tươi cao cấp A2 với giống bò A2 thuần chủng nhập khẩu từ New Zealand một lần nữa khẳng định cam kết của Vinamilk luôn tiên phong đem đến những sản phẩm chất lượng quốc tế vượt trội, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày một cao và đa dạng của người dân Việt Nam”.