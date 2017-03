Vinamilk tặng 500 thùng sữa cho trẻ em Quảng Ninh

Cơn mưa kéo dài một tuần vào cuối tháng 7 vừa qua tại Quảng Ninh được xem là cơn mưa lớn nhất trong vòng 40 năm qua tại địa phương này. Những thiệt hại nó gây ra không chỉ là của cải mà còn là những mất mát về người. Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” chưa bao giờ mất đi ý nghĩa giá trị của nó, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn.





Đại diện Vinamilk đến trao tặng 500 thùng sữa cho ba trường mầm non tại Quảng Ninh.

Chung tay với cộng đồng

Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức thăm, tặng sữa cho trẻ em một số trường học bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Quảng Ninh. Đại diện công ty đã trực tiếp đến TP Quảng Phả trao tặng 500 thùng sữa Ca cao lúa mạch Super Susu cho ba trường mầm non. Đó là trường mầm non Quang Hanh, trường mầm non Thác Cát, trường mầm non Mông Dương. Tổng giá trị phần quà trao cho các em gần 160 triệu đồng do cán bộ công nhân viên đóng góp cộng với một phần trích từ Quỹ Phúc lợi của công ty. Sản phẩm tặng cho trẻ em Quảng Ninh lần này là sản phẩm mới của Vinamilk, giàu dưỡng chất từ sữa và lúa mạch; bổ sung chất xơ , Vitamin B, Choline cung cấp năng lượng cho trí não, tốt cho tiêu hoá…

Với tinh thần cao quý yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, nhiều năm liền, Vinamilk đã chung tay thực hiện các chương trình nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Chẳng hạn Vinamilk phối hợp với Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM trong chương trình Cứu trẻ em bệnh tim bẩm sinh, mang đến cơ hội cho trẻ em nghèo không may bị bệnh tim được trở lại cuộc sống bình thường. Thông qua Hội, từ năm 2007 đến nay, công ty đã ủng hộ gần 4 tỷ đồng để hỗ trợ cho các em bé mổ tim, phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật môi, hở hàm ếch…

Những giọt sữa nhân ái

Một chương trình khác là Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được thành lập từ năm 2008 dưới sự chủ trì của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam – Bộ LĐ-TB&XH và Vinamilk. Đây là chương trình ý nghĩa hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. Khắp các mọi miền đất nước, ở đâu cũng có dấu ấn của chương trình với những ly sữa bổ dưỡng được trao tận tay đến các em. Qua chương trình, các em có cơ hội phát triển toàn diện hơn về thể chất và trí tuệ để có một tương lai tươi sáng. Khởi nguồn từ chương trình 1 triệu ly sữa, tính đến nay Quỹ đã đem đến cho hơn 333.000 trẻ em khó khăn tại Việt Nam gần 26 triệu ly sữa, tương đương khoảng 94 tỷ đồng.

Chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam là hoạt động phối hợp giữa Tổng cục Môi trường (VEA) và Vinamilk với mục đích trồng thêm nhiều cây xanh cho các tỉnh, TP, góp phần cải thiện môi trường sống cho người dân Việt Nam. Chương trình mở rộng đến các khu vực mà cây xanh đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng như khu dân cư, khu công cộng, các tuyến đường trung tâm, trường học, rừng ngập mặn, rừng phòng hộ… tại các tỉnh, TP trên toàn quốc. Đến nay, Quỹ đã thực hiện trồng cây tại 13 tỉnh thành với hơn 200.000 cây xanh các loại.

Bên cạnh các hoạt động trên, trong thời gian qua công ty còn liên tục thực hiện nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa khác như trao học bổng cho các em học sinh Bến Tre hàng năm; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Quảng Nam, Bến Tre; ủng hộ hàng tỉ đồng cho cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của tổ quốc… Đồng thời, Vinamilk còn thành lập các trung tâm tư vấn dinh dưỡng sức khỏe trên cả nước, khám bệnh, cung cấp sữa miễn phí (hàng năm) cho hàng ngàn lượt trẻ em, học sinh tiểu học và đối tượng suy dinh dưỡng.