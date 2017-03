Vinamilk: Thương hiệu vàng thực phẩm Việt Nam

Bắt đầu triển khai từ tháng 6-2014, đến tháng 11-2014, hội đồng xét thưởng họp và đánh giá hồ sơ tham dự giải đủ điều kiện. Đây là các hồ sơ được gửi từ Hội đồng sơ khảo, từ Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, TP trong cả nước và được chọn lọc từ cơ sở.





Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc điều hành Vinamilk nhận giải thưởngThương hiệu vàng thực phẩm Việt Nam năm 2014do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao tặng.

Trong thư gửi BTC xét tặng giải thưởng, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong ngành sản xuất, chế biến, kinh doanh tham gia chương trình xét tặng giải thưởng Thương hiệu vàng thực phẩm Việt Nam năm 2014, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định an toàn thực phẩm đang trở thành vấn đề có tính toàn cầu, tác động sâu sắc tới quá trình hội nhập và giao lưu quốc tế. Sử dụng thực phẩm an toàn có vai trò to lớn trong việc cải thiện sức khỏe con người, chất lượng cuộc sống và chất lượng giống nòi. Trong xu thế hội nhập quốc tế, việc khuyến khích, ủng hộ các doanh nghiệp, doanh nhân có những bước tiến về công nghệ, chú trọng đến lợi ích của người tiêu dùng trong việc tạo sản phẩm vì an toàn sức khỏe cộng đồng là hết sức cần thiết. Qua đó, bà cũng bày tỏ lời hoan nghênh, đánh giá cao chương trình vì mục đích cao quý mà nó mang lại.