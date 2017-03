Vingroup đầu tư 500 tỷ xây dựng công viên ven sông

Công viên Central Park - New York là một trong số các công viên thuộc đô thị lớn nhất thế giới ở trung tâm Manhattan thuộc Thành phố New York, Hoa Kỳ, bao gồm các không gian xanh, không gian thể thao, giải trí và hoạt động cộng đồng. Là danh lam lịch sử quốc gia, mỗi năm, công viên đón 36 triệu khách tham quan và là niềm tự hào của thành phố New York. Các bất động sản xung quanh cũng có giá trị đắt giá hàng đầu thế giới nhờ sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp và vị trí gần công viên Central Park New York. Tập đoàn thiết kế EDSA là tập đoàn thiết kế cảnh quan sân vườn Hoa Kỳ có hơn 50 năm kinh nghiệm. EDSA đã tham gia thiết kế hàng trăm dự án nổi tiếng, tiêu biểu như: Atlantis, CLB Golf và khu nghỉ dưỡng Bahia, Trung tâm BB&T, trường Đại học Florida, Khu nghỉ dưỡng Sheraton Huizhou….. . Hiện EDSA đang đảm nhiệm 25 công trình quy mô lớn trên toàn thế giới như: Khu nghỉ dưỡng bốn mùa (Dubai), thành phố ven sông Columbus, Nhà hát trung tâm Dubai, khu nghỉ dưỡng trên đảo Ishigaki (Nhật Bản)... Tháng 7/2015, EDSA là 1 trong 8 tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng ký hợp đồng đối tác chiến lược với Tập đoàn Vingroup.