Vinh danh gương mặt Hiệp sĩ Giao thông tháng 7

Thành tích của em là giải nhất trong cuộc thi học sinh THCS vẽ tranh về an toàn giao thông do Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang tổ chức với tác phẩm Nguy hiểm tàu hỏa đến. Trước đó, khi còn là học sinh lớp 4, Minh Anh còn nhận giải nhất với tác phẩm bức tranh Văn hóa giao thông ở TP Bắc Giang. Trong tháng 7-2012, Total - hiệp sĩ giao thông còn vinh danh 11 gương mặt điển hình với những đóng góp thiết thực trong việc giữ gìn trật tự đường phố, góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Phát sóng kỳ đầu tiên vào tháng 11-2011, đến nay chương trình đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt liệt của các thính giả khắp mọi miền đất nước.

NGỌC CHÂU