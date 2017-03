Vĩnh Phúc: 20.000 học sinh vui học An toàn giao thông

Đây là cuốn sách tham khảo an toàn giao thông dành cho giáo viên do Honda Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Cục CSGT Đường bộ-Đường sắt biên soạn nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy an toàn giao thông cho học sinh lớp 3.

Sách đã thu hút sự tham gia của nhiều học sinh tiểu học do có nhiều tranh vẽ đầy màu sắc và nội dung dễ hiểu, khoa học, khơi dậy tính tích cực của học sinh, gắn kết với đời sống thường ngày. Bên cạnh đó, phương pháp giảng dạy kết hợp thực tiễn giữa “Học mà chơi, chơi mà học”, môn An toàn giao thông đã trở thành môn học lý thú đối với tất cả các em học sinh nhỏ tuổi. Thông qua sự hợp tác này, khi trưởng thành các em sẽ trở thành những công dân có ý thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn tốt, góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn ở Việt Nam.