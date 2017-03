“Vô tận, vô cùng, vô cảm và vô tận...”

Thực trạng về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh BĐS thời gian qua quá rối ren. Có những dự án phải trải qua 40-50 con dấu của các cơ quan quản lý nhà nước, đôi khi chỉ một con dấu thôi chủ đầu tư phải mất cả năm trời mới có được. Theo Thứ trưởng Liêm thì điều này không thể chấp nhận được.

Để một dự án BĐS được cấp phép triển khai xây dựng phải mất 36 tháng, qua 33 cửa mới xong. Bộ Xây dựng hướng đến cải tiến chỉ còn 12 tháng với tám thủ tục nhưng liệu có khả thi?

Liệu có khả thi?

Mặc dù Bộ Xây dựng đã nỗ lực rà soát quy trình, thủ tục hành chính và đề ra hướng cải cách giảm 1/3 thời gian cấp phép và giảm hơn 3/4 thủ tục đối với các dự án kinh doanh BĐS nhưng liệu giải pháp Bộ Xây dựng đưa ra có khả thi? Nhiều doanh nhân trong ngành BĐS đã rất mừng vì doanh nghiệp sẽ bớt khổ nhưng lại e ngại là sẽ không khả thi.

Ông Đặng Hoàng Vũ - TGĐ Công ty Địa ốc Thanh Bình cho rằng muốn giải quyết triệt để sự lằng nhằng trong việc cấp phép dự án BĐS thì cần phải có cơ chế tự động hóa; cơ chế giám sát, chế tài công chức thực thi, nếu không thì mục tiêu mà Bộ Xây dựng đặt ra là khó khả thi. Ông Vũ bức xúc: Chế tài đối với các doanh nghiệp thì quá rõ, doanh nghiệp không thực hiện thì bị thu hồi dự án, bị phạt, có khi phải đi tù nhưng trách nhiệm của công chức trong việc cấp phép thì bỏ ngỏ. Chưa thấy cán bộ nào làm sai bị xử lý; cán bộ làm chậm thì vẫn cứ “bình chân như vại”!

Ông Nguyễn Văn Đực - PGĐ Công ty TNHH địa ốc Đất Lành thì dùng nhiều cụm từ ví von để kể khổ về đoạn trường xin thủ tục đầu tư dự án địa ốc. Theo ông Đực, thủ tục hành chính là “bất tận thủ tục”. Ông Đực dẫn chứng dự án của công ty ông ở quận 8, khi làm thủ tục, khâu thẩm tra quy hoạch 1/500 đã phải mất “ba năm năm tháng 21 ngày”, còn dự án ở quận 12 thì nhanh hơn “chỉ có một năm bốn tháng 13 ngày” cũng cho khâu thẩm định quy hoạch 1/500.

Ông Đực cho rằng tương lai của thị trường BĐS như con thuyền có bốn người lái (Bộ Xây dựng, Bộ TN-MT, Bộ Tài chính và Ngân hàng) theo mỗi hướng khác nhau. Đến nay, con thuyền địa ốc ấy sau thời gian chao đảo, không định hướng và sắp chìm thì bốn ông mới ra tay chấn chỉnh, cải tiến thủ tục.

Cũng theo ông Đực, thị trường địa ốc đang có bốn cái “vô”. Thị trường căn hộ diện tích nhỏ, giá thấp cho 60%-70% dân cư đang bị bỏ ngỏ là “vô cùng”; thủ tục quá nhiêu khê là rào cản “vô tận”; cán bộ thụ lý luôn chọn các điều khoản khó khăn, bất lợi cho doanh nghiệp là “vô cảm”; doanh nghiệp chán chường, bất lực dẫn đến “vô vọng”...

Ba năm qua 33 cửa còn một năm tám cửa

Đi vào diễn trình cụ thể vấn đề về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư các dự án BĐS trong thời gian qua, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng Chu Văn Chung cho biết thủ tục hành chính trong đầu tư các dự án BĐS rất phức tạp, nhiêu khê. Thời gian để một dự án BĐS hoàn thiện thủ tục để triển khai khởi công xây dựng công trình theo quy định hiện hành phải trải qua 33 khâu thủ tục và phải mất ba năm; có những dự án phải mất đến 4-5 năm mới xong. Đây quả là rào cản rất lớn đối với các doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án BĐS.

Thực trạng hiện nay có khá nhiều quy định đang mâu thuẫn nhau như việc nhà nước quy định sau một năm, dự án không triển khai sẽ bị xem xét thu hồi. Thế nhưng để chạy xong thủ tục triển khai, động thổ dự án thì doanh nghiệp tiêu tốn mất ba năm. Điều này quả là thiệt thòi cho doanh nghiệp. Việc quy hoạch tổng thể, cung cấp thông tin quy hoạch là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, công khai, minh bạch thông tin để mọi người biết chứ không có kiểu giấu giếm thông tin rồi bán, cho như là ân huệ.

Theo ông Chung, có những quy định, thủ tục do trung ương ban hành nhưng cũng có những loại do địa phương tự đặt ra, thậm chí có những quy định không theo quy chuẩn nào mà do chính cán bộ, công chức thực thi “đẻ” ra làm khổ doanh nghiệp. Trước thực trạng này, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, rà soát lại các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng, loại bỏ bớt những công đoạn, thủ tục không cần thiết hoặc ghép các công đoạn lại với nhau nhằm kéo giảm thời gian, công sức của chủ đầu tư, rút gọn thủ tục hành chính.

Theo đó, sẽ loại bỏ bảy thủ tục gồm: thủ tục xác nhận ranh giới đất không có tranh chấp, khiếu kiện; thỏa thuận địa điểm; chấp thuận đề cương đồ án quy hoạch chi tiết và nhiệm vụ 1/500; chấp thuận ranh giới, mốc giới; thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư...

Đồng thời cải tiến quy trình, nhập tám thủ tục còn lại hai. Riêng đối với các thủ tục cần được cải tiến, loại bỏ vượt quá thẩm quyền của Bộ Xây dựng như thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm duyệt về PCCC; giao đất, cho thuê đất; thỏa thuận về chiều cao; cấp giấy chứng nhận đầu tư..., Bộ Xây dựng sẽ trình Chính phủ bãi bỏ hoặc cải tiến giảm quy trình, đơn giản hóa thủ tục.

Hy vọng với quy trình này sẽ hạn chế được việc công chức thực hành hạch sách doanh nghiệp; doanh nghiệp, chủ đầu tư không còn cảnh chạy lung tung gõ cửa nhiều nơi.