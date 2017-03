Với King’s Capsule: Thế giới đàn ông càng thêm sức sống

Ngày nay, quan niệm “nhân sinh thất thập…” đã trở thành chuyện hết sức bình thường nhưng vấn đề sinh lực đối với người đàn ông ở độ tuổi ngoài 50 cho đến 70 vẫn là một vấn đề nan giải, hết sức thầm kín.

Đã có rất nhiều loại thuốc hỗ trợ cho các ông trong việc phòng the nhưng hầu hết chỉ gây sung mãn nhất thời, để rồi sau những giây phút hưng phấn tạm sẽ để lại cho cơ thể sự mệt mỏi và phần lớn mất đi sự minh mẫn, phải cần một thời gian mới có thể phục hồi. Đó là chưa tính đến những phản ứng phụ gây xáo trộn tim mạch, ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe về lâu dài.

Nhưng với y lý phương Đông và hoạt tính ẩn chứa trong viên King’s Capsule thì hoàn toàn khác. Đó là sự thẩm thấu cho sức khỏe của cơ thể nói chung và đặc biệt cho sinh lực nói riêng. Vì thế năng lượng từ King’s Capsule tạo ra không chỉ đủ để phân phối một cách hào phóng trong những giây phút thăng hoa mà còn tích lũy dự trữ hết sức an toàn.

Người ta tự hỏi điều gì đã khiến các bậc vua chúa của các vương triều phong kiến Trung Hoa ngày xưa với tam cung lục viện và các ông hoàng, các nhà tỉ phú Ả Rập ngày nay với hàng trăm tì thiếp mà vẫn đủ khả năng điều phối đoàn “nữ binh” hùng hậu này. Có lẽ một trong những người đàn ông đứng đầu danh sách “đa thê” qua mọi thời đại là vua Khang Hy của nhà Thanh với bốn hoàng hậu và hơn 1.200 phi tần. Cần nói thêm rằng Khang Hy là một trong những vị vua nổi tiếng anh minh và trí tuệ của nhà Thanh. Thế nhờ vào đâu ông lại có được một sinh lực sung mãn và một đầu óc minh mẫn như vậy? Chắc chắn đó là kết quả nghiên cứu, tìm tòi của các thầy thuốc lừng danh trong suốt chiều dài lịch sử y học Trung Hoa mà tinh túy của nó được chứa đựng trong viên King’s Capsule hiện nay.

Với bốn vị thuốc đại bổ dương: nhân sâm (Panax Gingseng) làm cho cơ thể khỏe mạnh, tạo sự bền bỉ cho các cơ thể chống lại sự mệt mỏi mà Tây y gọi là sex tonic; đương quy (Radix Angelicae Synensis) làm tăng hiệu ứng nhân sâm, bổ huyết, cải thiện sự tuần hoàn, nhất là ở cơ quan sinh dục; địa hoàng (Radix Reichmaniae Preparata) tăng sức cường tráng, bổ thận, bổ âm; câu kỷ tử (Fructus Lycii) bổ dưỡng toàn thân, chống suy nhược, hỗ trợ cho rối loạn cương dương. King’s Capsule đã trở thành thần dược trong quá trình bồi dưỡng sức khỏe và tăng cường sinh lực.

Hãy nghe lời tâm sự của một người đàn ông 59 tuổi vừa đưa tổ ấm của mình vượt qua sóng gió nhờ viên King’s Capsule: “… Tôi gọi King’s Capsule là viên thuốc thần kỳ bởi không có nó thì gia đình tôi không còn hạnh phúc đến hôm nay. Những lời tôi viết sau đây hoàn toàn phát xuất từ tấm lòng, để những ai gặp hoàn cảnh tương tự như tôi biết mà vượt qua”. Người đàn ông đó tên Trần Ngọc Tuyên (ngụ 86/5/9 Nguyễn Trung Nguyệt, quận 2, TP.HCM, kinh doanh nhỏ). “Người vợ kém 14 tuổi và 26 năm qua gia đình tôi sống trong hạnh phúc. Cách đây bốn năm, do đứng bên bờ vực phá sản nên tôi dốc hết tâm trí vào việc làm ăn mà lơ là việc chăn gối trong khi vợ tôi đang ở vào thời kỳ sung mãn nhất. Một phần do sức khỏe yếu dần, phần ảnh hưởng tâm lý nên hầu như tôi không còn đủ sức đáp ứng những đòi hỏi của bà xã. Thoạt đầu bà nghi ngờ tôi có trăng quên đèn. Nhưng khi hiểu rõ sự thật, bà đã an ủi: “Thôi, em cũng không quan tâm đến chuyện ấy, anh đừng buồn, con cái mình đã lớn, em chịu được mà!”. Nói là nói thế chứ tôi nắm chắc được những ray rứt trong bà qua những đêm dài trăn trở, những cau có, gắt gỏng thất thường. Tôi biết lỗi là do mình nên đã âm thầm chạy chữa, bạn bè chỉ uống loại thuốc nào là tôi làm theo như vậy. Kể ra cũng có những loại thuốc tạo được sự kích thích nhất thời nhưng sau đó thì sức lực như cạn kiệt, tay chân rã rời và đầu óc mệt mỏi nhiều ngày nên tôi không dám sử dụng thường xuyên. Bi kịch cao điểm đến với tôi là đầu năm nay, trong một lần xích mích nhỏ, vợ tôi lại đòi ly dị. Đó là lần đầu tiên tôi nghe hai từ kinh khủng này thốt ra từ miệng vợ mình. Tôi buồn đến quên ăn, mất ngủ và cảm thấy sóng gió đã thật sự tràn vào tổ ấm thiêng liêng của mình. Mấy tháng trước đây, nhân một lần ghé nhà thuốc Mỹ Châu 1 mua mấy viên thuốc cảm, đúng vào dịp hệ thống các nhà thuốc Mỹ Châu tri ân khách hàng nhân kỷ niệm 23 năm góp mặt trên thương trường, tôi được đọc thông tin giới thiệu viên King’s Capsule - một loại thực phẩm chức năng cần thiết cho căn bệnh của mình. Qua lời hướng dẫn, tôi đã mua hai hộp về uống cầu may. Kết quả ngoài mong đợi, một tuần lễ sau tôi thấy sinh lực mình phục hồi một cách khả quan và cơ thể khỏe mạnh. Sau một tháng uống King’s Capsule, tôi thấy mình gần như sống lại thời trai trẻ và trên môi bà xã tôi đã có nụ cười rạng rỡ. Bà không còn gắt gỏng, nóng giận thất thường. Gia đình tôi lại hòa thuận, êm ấm như xưa. Rõ ràng King’s Capsule là viên thuốc thần kỳ”.

THIÊN ÂN ghi