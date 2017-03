“Vui nhập học, ngập trong quà” cho sinh viên

Theo đó, từ ngày 10-8 đến hết ngày 9-10, sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp đang học hoặc vừa tốt nghiệp năm 2009 hoặc tân sinh viên năm học 2009 mua bất kỳ kiểu xe máy nào tại cửa hàng do Honda ủy nhiệm (HEAD) sẽ được tặng ngay một ba lô và một phiếu tham dự chương trình với mã số may mắn để tham gia rút thăm. “Khách hàng sinh viên” khi mua xe xuất trình CMND (bản gốc và bản sao) cùng thẻ sinh viên hoặc phiếu báo trúng tuyển hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản gốc và bản sao). Tiếp đó, truy cập website: www.honda.com.vn để đăng ký thông tin cá nhân và mã số rút thăm may mắn. Chương trình sẽ rút thăm bằng phần mềm máy tính mỗi tháng một lần (dự định vào khoảng 15-9 và 15-10).

Chương trình sẽ rút thăm may mắn làm hai đợt với 304 giải thưởng, gồm bốn giải đặc biệt là bốn chiếc xe Honda Air Blade FI (hơn 31,9 triệu đồng/chiếc); 60 giải nhất, một laptop Toshiba M300-S409 (trị giá hơn 15,6 triệu đồng/giải); 240 giải nhì, một máy chụp hình Canon PowerShot A480 (trị giá hơn 3,7 triệu đồng/giải). Một khách hàng có thể trúng nhiều giải thưởng, tương ứng với số lượng xe đã mua. Chi tiết chương trình và thông tin về giải thưởng được đăng tải tại: http://www.honda.com.vn.