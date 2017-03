Vững vàng hơn từ thử thách

Đây là hội trại để mỗi người tham dự tự nhận diện và khám phá những giá trị sống cho riêng mình, đồng thời rèn luyện những kỹ năng sống, thực hành thiết thực, hữu ích...

Giá trị sống từ đôi chân…

Vì sợ say xe, Mỹ Linh không dám đi xe buýt, không khám phá được những nơi thú vị ở Sài Gòn, chỉ loanh quanh từ phòng trọ đến trường, muốn đi đâu phải nhờ người chở. Một hôm, khi được người bạn chở đến trung tâm trẻ em khuyết tật thăm các em nhỏ, người bạn chỉ vào một em bé đang ngồi xe lăn và hỏi: “Cậu có biết cậu may mắn hơn những đứa trẻ đó ở điểm nào không?”. “Có chứ, tớ may mắn hơn cậu bé ấy là khi sinh ra đôi chân vẫn lành lặn và khỏe mạnh”. “Cậu nghĩ đôi chân cậu lành lặn thật à? Ngoài khoảng cách từ nhà trọ đến trường, cậu có thể đi đến nơi nào xa hơn mà không có người chở không?”. Từ câu nói đó, Mỹ Linh đã kiên quyết tập đi xe buýt để có thể tự đến những nơi mà mình thích và để vượt lên chính bản thân mình. Một lần, hai lần, ba lần… bị say xe. Nhưng đến lần thứ sáu, thứ bảy thì bạn đã đi được ngon lành. “Tôi phát hiện không phải cứ bước đi được là đôi chân ta đang lành lặn. Điều quan trọng là bạn bước đi bao xa với đôi chân của chính mình” - Mỹ Linh chia sẻ.

Vui sướng sau khi cắm được cờ Tổ quốc lên “biển đảo quê hương”.

Từ một cậu bé chăn bò, đến giờ anh Nguyễn Đinh Quốc Cường đã có tấm bằng thạc sĩ, giảng viên tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM và đang hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh cho tấm bằng tiến sĩ. Quốc Cường kể về cuộc đời mình trong bài viết “Tôi, thằng bé chăn bò và tấm bằng tiến sĩ”. Sinh ra trong gia đình đông con, nghèo khó. Không ít lần Cường muốn nghỉ học để giúp cha mẹ và vì không đủ điều kiện. Nhưng rồi Cường vẫn đứng lên. Không một bữa được ăn ngon, phải trải qua nhiều công việc, thậm chí là bán vé số để có tiền đi học nhưng Cường đã xuất sắc nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học và bằng thạc sĩ loại ưu, rồi được nhận vào giảng dạy tại trường đại học. Hiện nay Cường vẫn tiếp tục làm nhiều việc khác để tiếp tục theo đuổi con đường học tập của mình ở cái tuổi 30. Cường chia sẻ: “Nhìn lại đời tôi, tôi có lời khuyên bạn nếu mình không loại bỏ được khó khăn ra khỏi cuộc đời thì hãy coi nó như một người bạn và tự mình thay đổi để được sống hòa thuận cùng người bạn của mình”.

Trên đây là hai trong số hàng ngàn câu chuyện của các bạn trẻ đã chia sẻ khi nói về những bước đi khó khăn, ngập ngừng trước cuộc đời… Trong đó, nổi bật lên không chỉ là ý chí vượt qua chính mình mà còn là khả năng nhận diện khó khăn và tiếp tục bước đi.

… Vượt qua khó khăn

Vượt qua 96 giờ thử thách đầy khó khăn, bầm dập nhưng các trại sinh đã học được nhiều điều như tinh thần làm việc theo nhóm, hòa đồng với bạn bè, ứng xử trước những tình huống cam go và trên hết là rèn luyện các kỹ năng để vượt qua những thử thách.

Những bước chân trần vượt qua bàn chông và mảnh chai để được công nhận là trại sinh là thử thách đầu tiên của chương trình. Ngoài ra, suốt 96 giờ thử thách các bạn phải leo trèo, bò, trườn để vượt qua các thử thách khác như “Hồn của rừng”, “Hành trình đến với biển đảo quê hương”…

Các trại sinh đang sinh hoạt tập thể.

Trong trò chơi “Hành trình đến với biển đảo quê hương” các trại sinh phải vượt qua các địa đạo với nhiều vật cản, tìm ra những đồ vật ban tổ chức đưa ra, vừa luộc khoai vừa di chuyển xuống biển, phải đổ nước vào cột và kết bè ra biển để cắm cờ Tổ quốc. Mặc dù ai cũng mệt nhoài, người lấm lem nhưng các bạn đã cùng nhau vượt qua thử thách. Bạn Quốc Cường cho biết: “Trải qua cuộc hành trình gian khổ để cắm được lá cờ Tổ quốc trên biển đảo quê hương, chúng em cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện”.

Trong buổi trò chuyện với chủ đề “Giá trị sống quanh ta”, Tiến sĩ Hà Trung Thành, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Cán bộ TP.HCM, đã chia sẻ cùng các trại sinh nhiều vấn đề về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, về hiện tượng vô cảm ngày càng đe dọa lớp trẻ, về những giá trị sống quanh ta, lòng yêu nước… TS Thành cho rằng nhiều bạn trẻ bây giờ sống quá hồn nhiên, quá vô tư nên không biết cảm xúc của ba mẹ mình như thế nào; nhiều tác phẩm, ca khúc hiện nay dường như chưa hướng tới giá trị chân, thiện, mỹ. Muốn bay được vào tương lai, các bạn cần phải có một nền tảng đạo đức và đạo lý dân tộc thật vững chắc.

TS Thành tâm sự các bạn trẻ hôm nay hơn lứa tuổi trước đây của ông nhiều thứ, các bạn có sự nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo và hơn hết là các bạn có những điều kiện để tiếp cận với khoa học, tri thức. Nhưng đôi lúc các bạn cảm thấy mình đang bơi giữa biển lớn, đang chơi vơi không có định hướng. Hội trại là một cơ hội giúp các bạn có thêm bản lĩnh để vượt qua nhiều thử thách lớn trong cuộc đời và nhìn lại những giá trị sống xung quanh để sống tốt hơn.

