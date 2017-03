Xả rác, lỗi không phải dân!?

Hội thảo “Góp ý kiến thực hiện nếp sống văn minh đô thị” do Ban Văn hóa-Xã hội (HĐND TP.HCM) và Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM phối hợp tổ chức vừa diễn ra hồi đầu tháng 11 đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các nhà khoa học, các chuyên gia trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Xử phạt đúng, nghiêm và đừng …ép phạt†!

“Việc xử phạt đúng và nghiêm nhưng phải trên cơ sở đi liền với tuyên truyền, giáo dục vì ý thức người dân đô thị hiện chưa cao. Không chỉ vậy, khi xử phạt cần phải xác định vai trò nhà nước trong công tác quản lý, tránh không được “ép phạt” người dân. Chẳng hạn như cần bố trí nhà vệ sinh cho đủ trước khi xử phạt tiểu bậy; hoặc vận động đổ rác đúng quy định, đúng nơi nhưng phải xác định bỏ nơi nào là đúng và có đủ thùng rác công cộng cho người dân bỏ rác hay chưa. Hiện các cơ sở vật chất nói trên đều rất thiếu” - ông Dư Phước Tân, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển đô thị, lưu ý.

TS Nguyễn Hữu Nguyên phản đối việc xử phạt vì xử phạt nhiều có khi sẽ tích tụ rất nguy hiểm. Nhất là trong hoàn cảnh nhiều người thực thi pháp luật chưa tốt khiến bộ máy pháp luật bị vô hiệu hóa. Ví dụ như hình ảnh công an nhận tiền hiện vẫn còn thì khó có thể yêu cầu người dân chấp hành đúng luật giao thông. Hay cứ nhăm nhe xử phạt bán hàng rong nhưng người dân buôn bán vỉa hè cho rằng như thế là bất nhân, chặn đường sống của họ. Cần phải tính những cách làm hợp lý khác. Ngoài ra, theo ông Nguyên, cần đề cao sự gương mẫu của chính quyền, người dân nhìn chính quyền như thế nào sẽ có cách hành xử như thế ấy.

PGS-TS Tạ Văn Thành (Trường ĐH Hùng Vương, TP.HCM) lại cho rằng: Cần phải phạt đến nơi đến chốn. Phạt không tới rất nguy hiểm vì sẽ rơi vào tình trạng “lờn thuốc”, phạt quá thì rất nguy mà không phạt gì thì sẽ hỗn loạn, càng không được. Không thể chấp nhận chuyện vi phạm pháp luật, ý thức môi trường như Vedan mà chỉ bị phạt vài trăm triệu đồng; hay in truyện tranh sex rất nguy hiểm, gây nhiễm độc tâm hồn trẻ thơ mà chỉ phạt vài triệu đồng. Trong trường hợp như thế này, ít ra cần cách chức ông giám đốc nhà xuất bản ngoài xử phạt tiền. Như thế mới tránh tình trạng tái vi phạm.

Thạc sĩ Dư Phước Tân lấy ví dụ cụ thể: Tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, do đường sá quá sạch nên người dân muốn bỏ rác cũng ngại bỏ xuống đường. Chính phường 8, quận 4 là một trong những phường tiêu biểu đã áp dụng kinh nghiệm này một cách thành công trong việc lát vỉa hè sạch đẹp nhằm góp phần nâng cao nhận thức người dân, không xả rác và nâng cấp mặt tiền nhà cho khang trang sạch đẹp. “Vì vậy, chính quyền cần triệt để xóa bỏ các môi trường tạo thuận lợi cho các vi phạm xả rác như để các bãi cỏ hoang tồn tại; phải có nhiều nhà vệ sinh công cộng hơn, nhiều thùng rác hơn. Một môi trường sạch đẹp sẽ hạn chế các hành vi xả rác, mất vệ sinh” - ông Tân nói.

Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp

Đây là ý kiến được nhất trí đưa ra tại hội thảo quốc gia về “Mô hình quản lý môi trường khu công nghiệp” do Bộ Công thương tổ chức vừa diễn ra ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) với sự tham dự của gần 180 đại biểu đến từ các khu công nghiệp và ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh. Hội thảo bàn luận ba vấn đề lớn gồm: phương thức tổ chức quản lý môi trường; hình thành các quy định quản lý môi trường và cơ chế tài chính để chủ động bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp.

Các tham luận, ý kiến trực tiếp đã phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm do thiếu hệ thống xử lý chất thải tại các khu công nghiệp hiện nay. Nhiều đại biểu thống nhất cho rằng nguyên nhân của tồn tại trên là do các quy định hiện hành về quản lý môi trường đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa hoàn chỉnh như Quyết định 62 của Bộ Khoa học-Công nghệ và Môi trường quy định tỷ lệ lấp đầy dưới 70% tại khu công nghiệp thì chưa phải xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, tạo sự chủ quan trong việc đầu tư bảo vệ môi trường tại nhiều khu công nghiệp hiện nay. Hay do nhiều địa phương vì khó khăn về kinh phí đầu tư nên đã khoán trắng hoặc giao cho công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp đầu tư nhưng thiếu sự kiểm soát, dẫn đến khu công nghiệp phát triển thiếu đồng bộ, đặc biệt là thiếu các công trình xử lý nước thải. Nhiều khu công nghiệp quy định tùy tiện, cho phép doanh nghiệp tự ý khai thác nước ngầm, không kết nối vào hệ thống thu gom xử lý tập trung, dẫn đến gia tăng các đường xả nước thải trong cùng khu công nghiệp nhưng không thể kiểm soát được...

Các ý kiến còn khẳng định sự cần thiết xây dựng mô hình điểm về quản lý môi trường khu công nghiệp, đẩy mạnh năng lực dịch vụ môi trường trong khu công nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý chất thải trong khu công nghiệp...