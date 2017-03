Xây lăng mộ tiền tỷ cho người còn sống

Không cho phép mai táng Ông Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, cho biết: “Từ hai năm trước, chính quyền đã không cho phép người dân mai táng tại địa phương vì nghĩa địa đã quá tải. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn không thực hiện đúng quy định này. Đề án di dời các hộ dân sống trong các khu lăng mộ đến các khu tái định cư Tân Mỹ, Bàu Sen... vẫn đang chờ tỉnh phê duyệt. Tiến trình di dời những hộ dân này bị chậm so với kế hoạch là do cơ sở hạ tầng ở những điểm tái định cư còn thiếu và phải phụ thuộc vào các nhà đầu tư. Dự án di dời 10 ha lăng mộ ở thôn An Hải đã được tỉnh phê duyệt nhưng chưa thấy triển khai.