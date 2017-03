Xây nhiều trường học mới nhân ngày 20-11

Cụ thể, xây dựng Trường Tiểu học Hưng Khê (Hưng Khê, Hà Tĩnh), Trường Tiểu học Hoàng Trù và Trường THCS Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An).

Việc xây tặng trường học cho tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nằm trong dự án tặng cho 63 tỉnh/thành phố trong cả nước mỗi tỉnh/thành phố ít nhất một trường của Công ty CP Him Lam. Thời gian qua Công ty Him Lam đã xây dựng và trao tặng 31 trường cho 31 tỉnh/thành phố ở Điện Biên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Nam Định, Quảng Trị, Quảng Nam, Dăk Nông, Tiền Giang, Long An, Hậu Giang, TP.HCM... với tổng số tiền trên 300 tỷ đồng.

NG.MẪN