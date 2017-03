Xoa bóp, châm cứu, ngâm khoáng, không nên dùng thuốc...

Bệnh khớp bao gồm bệnh khớp do viêm, bệnh khớp không do viêm, do nguyên nhân ngoài khớp và bệnh thấp khớp ngoài. Bệnh này làm giảm chất lượng cuộc sống, gắn liền với đau đớn, tật nguyền, mất việc làm. Bệnh khớp cũng nguy hiểm và có thể dẫn đến cái chết như: thấp khớp cấp, viêm khớp trong lupus ban đỏ. Có những bệnh diễn tiến kéo dài cả đời, để lại nhiều di chứng nặng, làm tàn phế như viêm đa khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp. Có những bệnh không nặng nhưng tái đi tái lại, ảnh hưởng đến khả năng lao động như viêm gân, viêm cơ, viêm bao hoạt dịch...