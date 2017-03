Yếu sinh lý - căn bệnh thời đại

Những triệu chứng về rối loạn chức năng tình dục có thể là biểu hiện đầu tiên của một số bệnh lý tiềm ẩn. Cho nên khi có một thay đổi nào đó trong hoạt động tình dục là phải lưu ý đến ngay. Do đó, hoạt động tình dục được xem là chiếc “đồng hồ báo thức” để chúng ta rà xét lại sức khỏe tổng quát cho dù những thay đổi đó xảy ra ở bất cứ thời điểm nào trong cuộc sống cũng nên xem xét và đánh giá kỹ lưỡng.

Bệnh tiểu đường, tim mạch, xương khớp, ung thư tiềm tàng, tuổi già, mãn kinh thoái hóa... là những dấu hiệu đầu tiên của stress. Nếu con người không tự vượt qua được hoặc không tìm cách thích nghi thì nó sẽ trở thành stress bệnh lý, rối loạn tâm thần... Từ đó, làm thay đổi vấn đề tình dục của bệnh nhân. Một nghiên cứu trên những cặp vợ chồng trung niên khỏe mạnh cho thấy những con số đáng được quan tâm: 40% nam giới và 63% nữ giới có rối loạn chức năng tình dục.

Yếu sinh lý

Yếu sinh lý (YSL) là hiện tượng người đàn ông không thực hiện được chức năng làm chồng của mình trong phòng the. Ở những người bị YSL, tỷ lệ thành công trong những lần ân ái là rất thấp. Xuất tinh sớm là một trong bốn tình trạng của bệnh bất lực. Nếu số lần sinh hoạt tình dục mà người đàn ông không kéo dài đủ thời gian để cho bạn tình thỏa mãn thì gọi là xuất tinh sớm. Ngoài ra còn được đánh giá bằng thời gian giao hợp (từ khi giao hợp tới khi xuất tinh), trung bình 4-7 phút, nếu sớm hơn bốn phút xem như xuất tinh sớm.

Liệt dương hay còn gọi là bất lực hay YSL là tình trạng không có khả năng cương cứng, chuyện sinh hoạt vợ chồng giảm đi rõ rệt, ước muốn giao hợp tăng nhưng hành động giao hợp thì không thực hiện được, không làm thỏa mãn được bạn tình. Rối loạn cương (RLC) chiếm 52% tổng các bệnh lý liên quan, trong đó 10% là bất lực hoàn toàn, 25% RLC mức trung bình, 17% ở mức nhẹ. Suy giảm ham muốn tình dục là một bệnh lý khác với các bệnh lý trên thường có liên quan nhiều đến căng thẳng thần kinh (stress).

Nguyên nhân gây YSL

Ở tuổi sau 40, con người có những thay đổi quan trọng về mặt sinh học, bắt đầu có những mầm mống bệnh tật xuất hiện, các bệnh mạn tính do uống rượu, hút thuốc, ăn chơi quá đà thời tuổi trẻ bắt đầu lộ ra, như bệnh tim mạch, thừa chất béo, cholesterol, cao huyết áp, tiểu đường, thấp khớp, phì đại tuyến tiền liệt... Đồng hành với nó là những rắc rối trong sinh hoạt và ham muốn giảm rõ rệt, dẫn tới trạng thái lãnh cảm, thờ ơ với “chuyện ấy” hoặc chỉ thực hiện theo “nghĩa vụ”. Ở nam giới lứa tuổi này, các tế bào tinh hoàn bắt đầu thoái hóa, thay bằng các sợi collagen; lượng testosterone giảm dần, ham muốn tình dục giảm theo, nhịp độ giao hợp thưa ra, các cơ trơn trong các thể bao quanh các mạch máu trong dương vật dưới tác dụng của adrenalin và do hệ giao cảm co thắt thường xuyên hơn khiến kích thước dương vật như thun lại, rất lâu mới cương lên được, xuất tinh sớm hơn, chất lượng của sinh hoạt tình dục giảm... Những hiện tượng trên xuất phát từ các nguyên nhân:

- Do thần kinh căng thẳng, làm việc quá sức dẫn đến stress. Trong thời đại công nghiệp hiện nay, công việc nhiều, phức tạp đòi hỏi làm hao tổn sức lực, trí tuệ của bạn. Quá trình này kéo dài sẽ dẫn đến rối loạn giấc ngủ, rối loạn sinh lý và mất ham muốn tình dục.

- Do cảm xúc âm tính kéo dài, bao gồm: lo sợ quá mức, người nhà bị bệnh nan y, gia đình lục đục, con cái hư hỏng, công danh trắc trở, bất mãn với cuộc sống, thường có tâm lý lo sợ, tinh thần bất an dẫn đến mất ngủ, rối loạn tâm-sinh lý có thể dẫn đến liệt dương.

- Do yếu tố nội tiết. Testosteron là kích tố nam duy trì sự phát triển của dương vật, kích thích các trung tâm điều phối quá trình tình dục ở não. Khi tỷ lệ kích tố nam testosteron huyết tương giảm dưới 2 mg/ml (trung bình 6 mg/ml) sẽ làm giảm hưng phấn và giảm ham muốn tình dục.

- Do bệnh tật. Một số người bị bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, béo phì, bệnh cột sống... cũng bị yếu sinh lý. Một số loại thuốc điều trị huyết áp, thuốc an thần cũng ảnh hưởng đến việc cương dương.

Biện pháp khắc phục

Đối với các tình trạng trên đều do yếu tố tâm lý và cơ thể. Nhìn chung, liệu pháp tâm lý, cân bằng cảm xúc, hòa hợp bạn tình, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, tập luyện thể thao, điều trị các bệnh lý thực thể có liên quan là việc làm ngay. Cần mạnh dạn đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều trị càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, thực tế điều trị cho thấy sản phẩm Tasly Hoàng Trùng Thảo 400 mg được Tập đoàn Dược phẩm Tasly chiết xuất từ 100% đông trùng hạ thảo thiên nhiên nguyên con quý hiếm vùng cao nguyên Thanh Tạng - Tây Tạng (Trung Quốc), cao trên 3.800 m (theo tiêu chuẩn GEP) là sản phẩm có giá trị đặc biệt đối với những tình trạng rối loạn sinh lý nói trên. Bao gồm trùng thảo tố có tác dụng điều chỉnh nội tiết, thực hiện được cả hai chiều “khuyết âm bổ âm, khuyết dương bổ dương”, cải thiện các triệu chứng do rối loạn nội tiết gây nên. Trùng thảo đa đường với hàm lượng cao nhất hiện nay có tác dụng tăng cường miễn dịch, chống đỡ các mầm bệnh ngoại lai cũng như các tác nhân nội sinh trong cơ thể. Với một số bệnh nan y chưa có thuốc đặc trị, việc tăng cường sức miễn dịch là biện pháp khả thi nhất để chống lại bệnh tật. Tasly Hoàng Trùng Thảo 400 mg chiết xuất theo tiêu chuẩn GEP, có tác dụng hỗ trợ tức thời làm tăng khả năng ham muốn và năng lực tình dục, cân bằng các trạng thái cảm xúc, tăng cường hệ miễn dịch tế bào và dịch thể, hỗ trợ điều trị bệnh lý tim mạch, tiểu đường, huyết áp, gan, mật, stress... vốn là những nguyên nhân gây ra các chứng về rối loạn sinh lý kể trên.

Tasly Hoàng Trùng Thảo 400 mg mang lại hiệu quả điều trị lưỡng lợi cả triệu chứng và nguyên nhân, an toàn không có tác dụng phụ và hiệu quả trị liệu bền vững.