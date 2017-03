Yếu sinh lý, chiếc đồng hồ báo thức về sức khỏe

Khi tình dục là điều khó nói!

Có thể xem hoạt động tình dục là chiếc đồng hồ báo thức cho chúng ta rà xét lại sức khỏe, đặc biệt là vấn đề tình dục bởi nó chứa đựng sự độc đáo! Những câu hỏi thường được đặt ra như: Có bao nhiêu người gặp rắc rối trong vấn đề tình dục và vấn đề đó là gì? Họ có thực sự thích thú, thoải mái, hài lòng trong đời sống tình dục của mình không? Mức độ ham muốn tình dục? Khi có kích thích tình dục thì dương vật có đủ sức cương? Cương có đủ thời gian để giao hợp hoặc xuất tinh như thế nào? Thành công hay thất bại, sự rối loạn của cương dương vật ở thời điểm nào? ...

Nên biết rằng xuất tinh sớm là một trong bốn tình trạng của bệnh bất lực, trong đó nguyên nhân thực thể chiếm tỷ lệ nhỏ, còn phần lớn là do nguyên nhân tâm lý. Nếu người đàn ông có một nửa số lần sinh hoạt tình dục không kéo dài thời gian đủ (kể cả thời gian tiền giao hợp) thì được gọi là xuất tinh sớm. Cụ thể: chỉ vừa chạm nhẹ vào cơ quan sinh dục đã xuất tinh; vừa vào đến âm đạo đã xuất tinh; sau một vài động tác; sau một phút.

Liệt dương là một số triệu chứng của dương vật, trong đó đa số là do rối loạn cương dương, gồm: hiện tượng dương vật không đủ hay không giữ được độ cứng khi giao hợp. Ngoài ra, liệt dương còn có hiện tượng dương vật bị mềm sớm, trước khi xuất tinh.

Trong cuộc sống, rối loạn cương dương (RLCD) là một hiện tượng rất phổ biến nhưng do nhạy cảm nên đàn ông hay ém nhẹm hoặc không thích bàn thảo. Có khoảng 5% người nam trên 40 tuổi và 15%-25% trên 65 tuổi có triệu chứng RLCD.

Đa số đàn ông có cảm giác xấu hổ, mất tự tin, họ luôn mang mặc cảm mình không phải là một người đàn ông thực sự. Sự hoang mang, lo lắng, sợ hãi đó dần dần làm thay đổi “nhân cách” và lối sống của họ. Từ đó hay cáu gắt, dễ giận dỗi...

Bạn cũng nên biết thêm về cơ chế cương. Khi có một kích thích hay một ham muốn tình dục bị tác động (trực tiếp hay gián tiếp) trên dương vật thì não bộ sẽ phát đi một tín hiệu. Từ não bộ tín hiệu sẽ chuyển đến trung tâm gây cương ở tủy sống. Sau đó tín hiệu sẽ gởi tiếp đến mô cương nằm trong hai thể hang qua sự dẫn truyền của các sợi thần kinh thể hang. Kết quả của việc truyền tín hiệu này sẽ làm giãn nở các động mạch thể hang, các động mạch nhỏ, kể cả động mạch xoắn. Từ đây, máu sẽ được bơm dồn vào các hang mạch máu. Các cơ trơn quấn quanh động mạch hang cũng như quấn quanh các hang mạch máu giãn ra sẽ tạo thành một lực hút làm cho máu đến các hang mạch máu nhiều hơn. Sự giãn của các cơ trơn này là một yếu tố chính trong việc gây cương hay xìu dương vật. Khi chưa cương cứng, máu theo động mạch vào các thể này rồi theo tĩnh mạch trở về cơ thể. Khi cương cứng, máu tuôn vào nhanh làm căng các xoang ổ trong các thể chứa máu, căng mạnh đến độ làm bẹp các ống tĩnh mạch, làm nghẽn đường về của máu. Đây là cơ chế gây cương do tĩnh mạch bị chèn ép.

Giải pháp

Nhìn chung, liệu pháp tâm lý, cân bằng cảm xúc, hòa hợp bạn tình, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, tập luyện thể thao, điều trị các bệnh lý là việc phải làm ngay. Cần phải mạnh dạn đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều trị càng sớm càng tốt.

