Zing Me cập nhật nhiều tính năng mới

Nhằm khuyến khích người dùng sử dụng tiếng Việt có dấu, Zing Me tích hợp bộ gõ tiếng Việt trên nền tảng này. Các thành viên có thể dễ dàng cập nhật trạng thái, đăng bình luận hoặc chia sẻ cảm xúc với bạn bè bằng tiếng Việt. Trong trường hợp máy tính chưa cài đặt phần mềm hỗ trợ, người dùng có thể tự chọn cho mình chế độ nhập liệu để bộ gõ tự nhận dạng. Đặc biệt, thành viên có thể dễ dàng đăng nhập, không lo việc quên mật khẩu với tính năng đăng nhập bằng OpenID thông qua bốn tài khoản phổ biến: Yahoo, Twitter, Google Plus và Facebook. Song song đó, người dùng chủ động hơn trong việc kết nối bạn bè với hai tính năng mới. Đó là tìm bạn và chia sẻ thông tin ứng dụng trên các trang mạng xã hội Facebook, Yahoo, Google Plus. Ngoài ra, Zing Me còn cập nhật một số tính năng khác như Xem trước, Chat Group, cập nhật phiên bản blog mới, chia sẻ ảnh với nhiều hiệu ứng trên phiên bản di động. Ngoài ra còn có chức năng ảnh bìa cá nhân, tăng giới hạn kết bạn lên 1.000 và một số cải tiến sắp xếp giao diện trang chủ của người dùng.

NGỌC CHÂU