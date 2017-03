Ðại lý bảo hiểm phải đăng ký

Không phân biệt được luật chuyên ngành và luật chung

Ở vụ án này, xuất phát từ việc quản lý thị trường không phân biệt được trường hợp nào áp dụng luật chuyên ngành, trường hợp nào áp dụng luật chung nên mới xử phạt oan. Kinh doanh bảo hiểm, cụ thể làm đại lý bảo hiểm được điều chỉnh bởi Luật Kinh doanh bảo hiểm (luật chuyên ngành) nên Sở Kế hoạch và Đầu tư đâu cấp được giấy phép kinh doanh bảo hiểm. Nếu phạt được đại lý bảo hiểm vì không có giấy phép kinh doanh thì các văn phòng luật sư, công ty luật hợp danh… sẽ “bị phạt” tốt do họ cũng đâu có giấy phép do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. Các văn phòng này do Sở Tư pháp cấp phép hành nghề và cứ thế họ hoạt động theo chức năng của mình mà thôi.

Luật sư Trần Nhật Long Huy (Đoàn Luật sư tỉnh Bến Tre)