1 sở có 8 phó giám đốc, chủ tịch tỉnh Thanh Hóa nói gì?

Nội dung này được ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đề cập liên quan đến việc Sở NN&PTNT tỉnh này có đến tám phó giám đốc (PGĐ), vượt quá quy định cho phép. Ông Xứng cho biết ngày 5-8 cơ quan này đã có báo cáo giải trình với Thủ tướng Chính phủ về việc trên.

Cụ thể, theo ông Xứng, việc Sở NN&PTNT có tới tám PGĐ một phần do ngành NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa có tới sáu lĩnh vực gồm trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, đây là một trong những lĩnh vực có quy mô lớn so với các tỉnh trong cả nước. Ngoài ra, việc có tới tám PGĐ sở cũng do một phần lịch sử để lại.



Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa có thời điểm lên đến 11 phó giám đốc sở. Ảnh: CTV

Ông Xứng lý giải đối với lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh này, sản lượng lương thực lớn nhất trong các tỉnh miền Bắc cả về đàn gia súc, gia cầm, trong khi đó diện tích rừng lên đến 600.000 ha, thủy sản có nghề nuôi trồng cùng với hơn 7.000 tàu cá. Ngoài ra, thủy lợi có hơn 1.000 km đê, là tỉnh có số km đê lớn nhất cả nước và hơn 1.000 hồ đập với các hệ thống sông lớn như sông Mã, sông Chu, sông Bưởi.

Trong nội dung báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, năm 1996 Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại các sở gồm: Nông nghiệp, Thủy lợi, Lâm nghiệp, tại thời điểm đó có chín PGĐ.

Từ năm 1996 đến 2008, Sở NN&PTNT được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn sở và hai cơ quan ngang sở, tại thời điểm năm 2008-2013, Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa có 11 PGĐ. Từ năm 2013 đến nay, dựa trên căn cứ các quy định hiện hành, UBND tỉnh đã tiến hành sắp xếp, bố trí cán bộ và hiện nay chỉ còn tám PGĐ Sở NN&PTNT.

Ông Nguyễn Đình Xứng cho biết ông Phạm Đức Luận - PGĐ Sở do Bộ NN&PTNT gửi về làm PGĐ với thời hạn hai năm (trước khi về ông Luận giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đê điều, Tổng cục Thủy lợi) để tiếp cận cơ sở, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Đối với các chế độ, chính sách cán bộ của ông Phạm Đức Luận do Bộ NN&PTNT đảm bảo. Sau hai năm, đến ngày 1-6-2017, ông Luận sẽ trở về công tác tại Bộ NN&PTNT.

Về trường hợp của ông Lê Thế Long, PGĐ Sở kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, trên thực tế không điều hành công việc với chức trách PGĐ Sở, chỉ làm nhiệm vụ chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm. Ông Long được bổ nhiệm làm PGĐ Sở kiêm chi cục trưởng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BNN-BNV, nhiệm vụ chính là điều hành công việc của Chi cục.

Theo ông Xứng, thực tế đến nay Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa có sáu PGĐ giúp giám đốc Sở điều hành các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở NN&PTNT là Lê Văn Đốc, Mai Nhữ Thắng, Nguyễn Viết Thái, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Trọng Hải và bà Hoàng Thị Yến phụ trách các lĩnh vực chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn.

Ông Xứng cho rằng: “Nếu số lượng PGĐ Sở NN&PTNT không quá ba người như quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015 của Bộ NN&PTNT và Bộ Nội vụ thì sẽ rất khó khăn trong quản lý, điều hành trong lĩnh vực nông nghiệp”.