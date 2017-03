10 'Bài Không Tên' của Vũ Thành An được cấp phép tại VN

Các ca khúc được phổ biến rộng rãi gồm 10 Bài không tên và những bản nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ như: Em đến thăm anh đêm 30, Đêm say, Đời đá vàng, Một lần nào cho tôi gặp lại em ...

Trong gia tài âm nhạc của Vũ Thành An, 10 Bài Không Tên tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu nhạc. Những bài hát có phần bi lụy, đau khổ nhưng đầy tính triết lý về tình yêu, thân phận của ông tạo nên mối đồng cảm lớn cho những người cùng cảnh ngộ. Ngoài 10 bài nổi tiếng từ trước năm 1975, sau này ông có viết thêm một số bài với chủ đề "Không Tên", và cũng nhận được sự đón nhận từ khán giả.

Nhạc sĩ Vũ Thành An sinh 1943 tại Nam Định. Ông tốt nghiệp Đại học Luật Sài Gòn rồi làm việc tại đài phát thanh Sài Gòn với cấp bậc sĩ quan. Năm 1991, nhạc sĩ rời Việt Nam sang định cư tại Mỹ. Từ năm 1996 tới nay, ông không còn viết nhạc tình mà chuyên sáng tác Thánh ca. Hiện ông sống ở thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ.

Nhạc sĩ Vũ Thành An.

Những bài hát được cấp phép của Vũ Thành An sẽ có mặt trong 2 CD "Tình khúc Vũ Thành An" do Phương Nam phim sản xuất trong tháng 9. Lệ Quyên nhận lời thu âm các ca khúc này. Nữ ca sĩ nhận một mức cátxê đặc biệt cho bộ CD này. Trong đó, một phần cátxê của cô sẽ đóng góp vào quỹ Teresa Charities do nhạc sĩ Vũ Thành An khởi xướng. Quỹ từ thiện này chuyên giúp đỡ những người già neo đơn, thiếu nơi nương tựa.

Đại diện Phương Nam Phim cho biết, lý do nhà sản xuất mời Lệ Quyên thu âm vì cô có sự cảm thụ đặc biệt và cách xử lý bài hát tinh tế. Hơn nữa, cô là một trong những nghệ sĩ có phong cách làm việc chỉn chu, nghiêm túc.

Ngoài ra, một album hòa tấu guitar nhạc Vũ Thành An với ngón đàn của nhạc sĩ Vĩnh Tâm đang được lên kế hoạch thực hiện.

Các tác phẩm của Vũ Thành An sẽ được Phương Nam Phim khai thác trong vòng 10 năm. Phía nam nhạc sĩ không đòi hỏi gì ngoài việc tặng lại tất cả tiền tác quyền thu được cho quỹ Teresa Charities.

Theo Tâm Giao (VNE)