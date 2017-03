10 bị cáo trong đường dây bằng giả lớn nhất Đà Nẵng lãnh án

Theo Nguyễn Tú (TNO)

Theo cáo trạng, từ năm 2004, thợ vẽ Trần Ngọc Anh (61 tuổi, trú tổ 12 P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đặt thợ in lụa Đặng Tuấn Anh (57 tuổi, trú thôn Ngân Giang, xã Điện Ngọc, H.Điện Bàn, Quảng Nam) làm giả các phôi giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ với giá 20.000 đến 600.000 đồng/phôi.Sau đó chính tay "ông trùm" Ngọc Anh viết thông tin, làm giả con dấu của các trường học, cơ quan và giả chữ ký của lãnh đạo để hoàn thiện, giao cho Đoàn Sỹ Nguyên (31 tuổi, trú P.An Hải Bắc) với giá gốc 3 triệu đồng/bằng giả.Nhưng thực tế, Nguyên nhận làm cho khách với giá 13 - 14 triệu đồng/bằng đại học giả.Tuấn Anh thấy việc làm giả dễ dàng, tiền nhiều nên vừa làm cho “sư phụ” Ngọc Anh, vừa âm thầm tách ra làm riêng.Cao tay hơn, Tuấn Anh "chuyên môn hóa" bằng cách đặt “học trò” là thợ in Nguyễn Hằng Minh (35 tuổi, trú tổ 66 P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê) tạo mẫu phôi bằng, các bản phim mẫu dấu tròn của các trường ĐH, CĐ, THPT, UBND các cấp, tem chống giả. Đặc biệt. Tuấn Anh còn đặt hàng 3 bộ dấu tròn nổi bằng kim loại đồng, giả con dấu của các sở, trường đại học, thậm chí của Bộ.Tuấn Anh còn móc nối với Nguyễn Xuân Hoàng (55 tuổi, trú tổ 5 P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đứng ra giao dịch các "thương vụ" mua bán bằng giả.Hoàng mở thêm “đại lý” cấp dưới là Vương Hòa Bình (39 tuổi, trú tổ 30, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) làm cò mồi đi tìm người cần bằng giả. Bình lại giao tiếp cho "đệ tử" là Bùi Tấn Phát (30 tuổi, trú tổ 85 P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) mở rộng đường dây môi giới bằng giả.Đến năm 2006, Tuấn Anh còn đặt Minh đánh chữ vi tính thông tin trên phôi bằng, chứng chỉ với giá 100.000 đồng/cái, và đặt Trần Vinh Thủy (52 tuổi, trú P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) làm 11 con dấu giả bằng nhôm của một số trường đại học.Cũng như “sư phụ” Tuấn Anh, Minh làm "học trò" một thời gian bèn tách ra làm riêng, dùng Cao Thị Ngọc Dung (44 tuổi, trú chung cư Nam Ô, TP.Đà Nẵng), vốn đã có 1 tiền án 24 tháng tù về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" làm “chân rết”.Nhưng do Minh không “mát tay” nên Dung liên hệ trực tiếp với “sư phụ” Tuấn Anh để làm bằng giả. Dung còn phát triển thêm một đàn em là Trương Phan Đình Dũng (38 tuổi, trú P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) làm nhiệm vụ tìm người có nhu cầu làm giả bằng lái xe, bằng tốt nghiệp THPT, THCSSau hai ngày xét xử, TAND Q.Thanh Khê kết luận, Ngọc Anh tham gia làm bảy bằng giả với số tiền 53,8 triệu đồng, Tuấn Anh làm 21 vụ (98 triệu đồng), Minh làm 25 vụ (98,5 triệu đồng), Hoàng làm 10 vụ (30,8 triệu đồng), Dung làm 15 vụ (14 triệu đồng), Thủy làm bảy vụ (18 triệu đồng), Nguyên làm năm vụ (44 triệu đồng), Dũng làm bốn vụ (11 triệu đồng), Bình làm bốn vụ (30,8 triệu đồng), Phát làm ba vụ (23,8 triệu đồng).Do đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tuấn Anh và Dung cùng 36 tháng tù, Minh 30 tháng tù, Ngọc Anh và Thủy cùng 24 tháng tù, Hoàng 12 tháng tù về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".Cũng với tội danh trên, các bị cáo Nguyên nhận 18 tháng tù, Dũng, Bình, Phát cùng nhận 12 tháng tù, cả 4 bị cáo này được hưởng án treo.Ngoài ra, 10 bị cáo còn bị phạt 60 triệu đồng và buộc truy thu gần 95 triệu đồng tiền thu lợi bất chính.Điều đáng nói là trong số 27 bằng giả là tang vật thu được trong vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã làm rõ ít nhất có 7 bằng giả là do phụ huynh đứng ra trực tiếp "đặt hàng", tiếp tay cho con, em dùng bằng giả.