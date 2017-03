10 dự án khu vui chơi trẻ em vẫn trên giấy

Sau gần ba tháng triển khai thực hiện theo nghị quyết kỳ họp cuối năm 2010 của HĐND TP khóa VII, nhưng đến nay các dự án này vẫn còn nằm trên giấy.



Theo kế hoạch, trong năm nay - năm được TP.HCM chọn là “Năm vì trẻ em” - TP sẽ đầu tư xây dựng 10 khu vui chơi cho trẻ em, bao gồm năm công trình do các quận huyện làm chủ đầu tư đặt tại các địa điểm: công viên Lê Thị Riêng (Q.10), công viên Phú Lâm (Q.6), công viên văn hóa xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh), Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên huyện Nhà Bè và công viên thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ); bốn công trình xây dựng khu vui chơi tại khu vực trung tâm TP là công viên Tao Đàn, công viên 23-9, công viên Lê Văn Tám và công viên Gia Định do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; và một công trình tại Trung tâm Giáo dục - dạy nghề thiếu niên TP do Sở LĐ-TB&XH làm chủ đầu tư.



Ông Hứa Ngọc Thuận chỉ đạo các chủ đầu tư sớm lập dự án đầu tư để trình UBND TP xem xét, phê duyệt, đồng thời đề nghị các sở ngành, quận huyện phải xem 10 dự án trên là những công trình cấp bách của TP để khẩn trương đầu tư.





