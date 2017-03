10 lối tư duy khác biệt của người giàu

Thomas Corley, người đã trải qua 5 năm theo dõi, phân tích các hoạt động hàng ngày cũng như thói quen của cả những người giàu có và người nghèo (233 người giàu và 128 người nghèo). Cuối cùng ông đưa ra tổng hợp về "thói quen giàu có" - và nhiều thói quen trong số đó chỉ đơn giản thuộc về tư duy.

Tạo nên những thói quen tốt, tin vào khả năng sáng tạo của bản thân, xem trọng các mối quan hệ, sẵn sàng chấp nhận rủi ro... là những lối tư duy khác biệt giúp nhiều người tạo ra của cải

Những kết quả nghiên cứu của Thomas Corley đã được ông trình bày và giải thích trong cuốn sách "Rich Habits: The Daily Success Habits Of Wealthy Individuals" (Thói quen giàu có: Những thói quen hằng ngày làm nên thành công của người giàu có) và trên trang cá nhân của ông.

Theo định nghĩa của Thomas Corley, "người giàu" là những người có thu nhập hàng năm từ 160.000 USD trở lên và có tổng giá trị tài sản ròng khoảng 3,2 triệu USD hoặc nhiều hơn; "người nghèo" là những người có thu nhập hàng năm từ 35.000 USD trở xuống và tổng giá trị tài sản khoảng 5.000 USD hoặc ít hơn.

Dưới đây là 10 cách suy nghĩ khác biệt của những người giàu có đã được Thomas Corley đúc kết từ nghiên cứu:

1. Tin rằng thói quen có tác động lớn đến cuộc sống

52% người giàu và chỉ có 3% người nghèo đồng ý rằng "thói quen hàng ngày có ảnh hưởng lớn tới sự thành công về tài chính trong cuộc sống".

Những người giàu có thường nghĩ rằng những thói quen xấu có ảnh hưởng không tốt tới may mắn, trong khi những thói quen tốt tạo ra "cơ hội may mắn". Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ tạo ra các cơ hội cho mọi người để tạo ra may mắn cho chính mình.

2. Tin vào "giấc mơ Mỹ"

87% người nghèo và chỉ có 2% người giàu đồng ý "thời đại của giấc mơ Mỹ đã qua".

Trong nghiên cứu của Corley, đại đa số những người giàu tin rằng sự giàu có là một phần của giấc mơ Mỹ (94%) và vẫn có thể biến giấc mơ thành hiện thực.

3. Xem trọng các mối quan hệ có giá trị

88% người giàu và 17% người nghèo đồng ý rằng "các mối quan hệ rất quan trọng cho sự thành công về tài chính".

Những người giàu không chỉ nhận thấy các mối quan hệ rất quan trọng cho sự thành công của họ, mà còn rất nỗ lực để duy trì chúng, như tạo ra thói quen gọi điện thoại để chúc mừng sinh nhật, chia sẻ một sự kiện trong cuộc sống của một người nào đó hoặc tiếp cận trực tiếp chỉ để chào hỏi.

4. Thích gặp gỡ nhiều người mới

68% người giàu và 11% người nghèo "thích gặp những người mới".

Người giàu thích gặp gỡ những người mới và tin rằng đó là điều quan trọng cho sự thành công về tài chính (trong thực tế, có tới 95% người giàu tin vào sức mạnh của sự thân thiện, trong khi chỉ 9% người nghèo tin vào điều đó).

5. Tiết kiệm là cực kỳ quan trọng

Tiết kiệm tiền là rất quan trọng cho sự thành công về tài chính: 88% người giàu và 52% người nghèo người đồng ý như vậy. Sự giàu có không chỉ phụ thuộc vào việc làm ra rất nhiều tiền mà còn phụ thuộc rất nhiều vào sự tiết kiệm và tích lũy của cải

Vì vậy, Thomas Corley khuyên mọi người nên thấm nhuần nguyên tắc 80/20: Tiết kiệm 20% thu nhập, và chỉ nên tiêu 80%.

6. Xác định rõ những việc phải làm trong cuộc sống

Chỉ 10% người giàu nhưng có tới 90% người nghèo tin vào số phận.

Phần lớn người nghèo tin rằng di truyền là yếu tố quan trọng để trở nên giàu có, và giàu có từ hai bàn tay trắng là rất khó.

Người giàu lại có suy nghĩ ngược lại: Chỉ cần vạch rõ mục đích trong cuộc sống và có quyết tâm thì có thể làm nên bất cứ điều gì.

7. Tin rằng sự sáng tạo có giá trị hơn trí thông minh

75% người giàu và 11% người nghèo tin rằng "Sáng tạo là rất quan trọng cho sự thành công về tài chính".

Trong khi hầu hết những người giàu có tin vào khả năng sáng tạo có ảnh hưởng tích cực đến thành công thì đa phần người nghèo lại nghĩ rằng là "tài năng trí tuệ" mới là điều quan trọng.

Người giàu có cũng tin rằng sự giàu có thường đến tình cờ. "Nếu bạn nhìn vào số liệu thống kê của tôi, bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều người giàu có từng là sinh viên trung bình. Vì vậy, có nhiều cách dẫn đến sự giàu có chứ không chỉ phụ thuộc vào thông minh", Thomas Corley nói.

8. Yêu thích công việc đang làm

85% người giàu và chỉ 2% người nghèo nói rằng "Tôi thích (hoặc đã thích) những gì tôi làm để kiếm sống".

Trong thực tế, 86% những người giàu có làm việc trung bình 50 giờ hoặc hơn mỗi tuần (con số này ở người nghèo là 43%), và 81% nói rằng họ làm việc nhiều hơn yêu cầu công việc đặt ra (chỉ 17% người nghèo làm như vậy).

Thomas Corley cho biết: Điều này liên quan trực tiếp đến ý tưởng sáng tạo để tạo nên thành công tài chính. "Những người này tìm thấy động lực theo đuổi sự sáng tạo, thứ có thể biến thành tiền nếu họ tiếp tục theo đuổi".

9. Tin rằng sức khỏe có ảnh hưởng khá nhiều đến thành công

85% người giàu và 13% người nghèo tin rằng "Sức khỏe tốt ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công về tài chính".

"Những người giàu nghĩ rằng khỏe mạnh đồng nghĩa với việc ít bị ốm, như vậy, có thể làm việc năng suất hơn và làm ra nhiều tiền hơn", Thomas Corley giải thích.

10. Sẵn sàng chấp nhận rủi ro

63% người giàu và chỉ 6% người nghèo cho rằng "Tôi đã tìm thấy một cơ hội để tạo nên sự giàu có".

"Rất nhiều những người giàu có trong nghiên cứu này là các chủ của các doanh nghiệp tư nhân. Họ tự tạo nên thành công nhờ kiên trì học hỏi và chịu khó va vấp", Thomas Corley cho biết.

Trên thực tế, 27% những người giàu có trong nghiên cứu của Corley thừa nhận họ đã thất bại ít nhất một lần trong đời hoặc trong kinh doanh, trong khi, chỉ 2% người nghèo thừa nhận điều này.