10 năm tham nhũng làm ‘bốc hơi’ gần 60.000 tỉ đồng

Khởi tố, điều tra 2.896 vụ án với 7.136 bị can phạm tội tham nhũng Từ năm 2005 đến 2015, cơ quan điều tra các cấp Bộ Công an đã thụ lý 4.548 vụ việc có liên quan đến tham nhũng. Theo đó đã khởi tố, điều tra 2.896 vụ án với 7.136 bị can phạm tội về tham nhũng, đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 2.487 vụ với 5.965 bị can. Tài sản tham nhũng thống kê từ các vụ án trên đã gây thiệt hại trên 23.500 tỉ đồng. Quá trình phát hiện, điều tra và chuyển truy tố, xét xử nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận đặc biệt quan tâm như: Vụ tham ô tài sản xảy ra tại Ban Quản lý Đề án 112 Chính phủ; vụ Vũ Quốc Hảo - tổng giám đốc Công ty Cho thuê tài chính Agribank (ALCII) tham ô tài sản, cố ý làm trái… gây thiệt hại trên 1.000 tỉ đồng (tòa tuyên năm án tử hình); vụ Dương Chí Dũng tham ô tài sản (hai án tử hình); vụ Trần Quốc Đông và đồng phạm thuộc Ban Quản lý dự án đường sắt trên cao phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ... Thứ trưởng Bộ Công an LÊ QUÝ VƯƠNG Nhất quyết phải xóa bỏ cái gọi là “xin-cho” Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cũng cho rằng việc công khai, minh bạch còn hạn chế, chưa xóa bỏ được cơ chế “xin-cho” chính là điều kiện dung dưỡng và làm nảy sinh tham nhũng. Cùng quan điểm trên, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho rằng cần phải xóa bỏ cái gọi là “xin-cho”. Lợi dụng tặng quà để đưa hối lộ Quy định về việc nộp lại quà tặng, theo đánh giá của Chính phủ còn rất hình thức, hiệu quả thấp và trên thực tế cũng rất khó kiểm soát... 10 năm qua có 879 cán bộ, công chức nộp lại quà tặng với tổng giá trị 3,3 tỉ đồng; có 10 trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý. Tình trạng lợi dụng truyền thống văn hóa về tặng quà, cảm ơn để biếu xén, đưa hối lộ vì động cơ vụ lợi còn khá phổ biến. Quy định và việc thực hiện quy định nộp lại quà tặng còn hình thức, thiếu khả thi, hiệu quả thấp, vì thế cần phải có quy định cụ thể chế tài xử lý và thể chế hóa bằng pháp luật. Tổng Thanh tra Chính phủ PHAN VĂN SÁU