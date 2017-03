10 người bị tạm giữ vì bán iPhone "dỏm"

Trước đó, qua phản ánh của người dân, tối 9-3, tại một khách sạn trên đường Tôn Đức Thắng (phường Phú Hội, TP Huế), lực lượng Công an TP Huế phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn gồm Nguyễn Văn Định, Phạm Văn Linh, Cao Thị Hiền, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Đức Kỳ, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Phương (đều trú tại tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nội). Mười người này chia làm hai nhóm, do Định và Kỳ đứng đầu. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện và lập biên bản tạm giữ 67 điện thoại di động iPhone 4, iPhone 5, 65 triệu đồng và 10 xe máy các loại.



Những chiếc điện thoại iPhone được mua bán với giá bèo. Ảnh: VIẾT LONG





Thông tin ban đầu, nhóm này đã đánh vào tâm lý những người ham rẻ để bán điện thoại không rõ nguồn gốc. Nhóm này khai nhận mua số hàng hóa trên từ tỉnh Vĩnh Phúc đưa vào Huế để tiêu thụ. Mỗi điện thoại di động iPhone 4, iPhone 5 được họ mua với giá từ 500.000 đến 800.000 đồng, sau đó đem bán lại có giá từ 1 triệu đến 5 triệu đồng.

