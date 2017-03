10 người chết vì lũ tại Quảng Ngãi và Bình Định

Sáng 4-12, Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung-Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho hay lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam đã đạt đỉnh và đang xuống.

Tình trạng ngập lụt tại các huyện Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, TP Huế (Thừa Thiên-Huế), Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh, Điện Bàn, Duy Xuyên, Núi Thành, TP Hội An, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) giảm dần.

Tuy nhiên, cảnh báo: Từ đêm 5-12 đến ngày 9-12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lũ lớn.



Từ ngày 5 đến 9-12 cảnh báo sẽ tiếp tục có lũ lớn từ Huế đến Khánh Hòa. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Hiện nay (4-12), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên khu vực nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa); vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh.

Trong ngày và đêm nay, các vùng biển nói trên tiếp tục có mưa giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 1,5-2,5 m.

Hiện có 11 hồ chứa đang vận hành xả qua cửa van: Quảng Trị: hai hồ (Kinh Môn, Phú Dụng); Thừa Thiên-Huế: ba hồ (Phú Bài 2, Châu Sơn, Thềm Lúa); Quảng Nam: một hồ (Phú Ninh); Quảng Ngãi: ba hồ (Liệt Sơn, Núi Ngang, Diên Trường); Bình Định: hai hồ (Định Bình, Núi Một).

Tại Tây Nguyên có 5/8 hồ có cửa van đang vận hành xả của tỉnh Đắk Lắk (Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ, Buôn Yông, Ea Soup Hạ, Vụ Bổn).

Tính đến 6 giờ ngày 4-12 có bốn hồ thủy điện đang xả với lưu lượng lớn gồm: Hương Điền: 726 m3/giây; Bình Điền: 764 m3/giây (18 giờ ngày 3-12); Sông Tranh 2: 748 m3/giây; Sông Hinh: 1.000 m3/giây.

Thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra, khắc phục tạm thời các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại.

Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định đã chỉ đạo điều tiết hồ chứa nước theo quy trình vận hành liên hồ. UBND các địa phương triển khai thông thoáng dòng chảy, chống ngập úng cho lúa đông xuân mới gieo sạ. Các địa phương đang khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và triển khai hoạt động cứu trợ người dân vùng lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã triển khai 537 cán bộ, chiến sĩ, phương tiện ứng cứu nhân dân, tập trung ở các huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn, An Lão. Lữ đoàn PPK572 cử 100 cán bộ, chiến sĩ giúp dân ở xã Bok Tới, Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, tình hình thiệt hại tính đến 20 giờ ngày 3-12 đã có 10 người chết, tăng 6 người so với ngày 2-12 (Bình Định: 6 người, tăng 2 người; Quảng Ngãi: 4 người, tăng 4 người) và 1 người mất tích, 3 người bị thương.

Ngoài ra, đến thời điểm này đã có 51 nhà dân bị sập đổ và hư hỏng 48 cái; hàng ngàn ha bị ngập úng hư hại; 713 con gia súc và 18.086 con gia cầm chết vì lũ... Con số thiệt hại đang được tiếp tục thống kê.

Do mưa lũ đã có 10.160 nhà bị ngập lụt; đường từ Định Bình lên Vĩnh Sơn của huyện Vĩnh Thạnh bị sạt lở nặng, đang khắc phục.

Về thuyền viên Nguyễn Sơn (sinh năm 1967) của tàu cá BĐ 95891 TS/5 lao động công suất 420 CV, bị sóng lớn phủ lên tàu làm rơi xuống biển ngày 29-11-2016, sau thời gian tìm kiếm nhưng không có kết quả, hiện tàu đang chạy vào bờ.