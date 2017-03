10.000 công nhân dự ngày hội tư vấn, giải đáp pháp luật

Khoảng 10.000 công nhân tham dự ngày hội tư vấn và giải đáp pháp luật, sáng 1-11. Ảnh: P.ĐIỀN Trong ngày hội, các công nhân được trực tiếp tham gia tư vấn và giải đáp thắc mắc về các chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, hoạt động công đoàn, ký kết hợp đồng lao động, chăm sóc sức khỏe…. Trong ngày hội, các công nhân được trực tiếp tham gia tư vấn và giải đáp thắc mắc về các chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, hoạt động công đoàn, ký kết hợp đồng lao động, chăm sóc sức khỏe….

Hơn 60 luật sư của Đoàn Luật sư TP.HCM và tỉnh Bình Dương đồng hành cùng chương trình trực tiếp tư vấn và giải đáp thắc mắc miễn phí cho công nhân tham dự ngày hội.

Ban tổ chức đã dành 500 phần thưởng hấp dẫn, tổng giá trị trên 200 triệu đồng và được miễn phí vé vào cổng Khu du lịch Đại Nam, miễn phí một số trò chơi do ban tổ chức sắp xếp.

Chia sẻ về thực trạng thu nhập và sinh hoạt của đời sống công nhân, nữ công nhân Nguyễn Thị Hương (KCN Bình Dương) hỏi: Hiện có tình trạng công nhân do thiếu tiền đã thế chấp thẻ ATM tiền lương của mình và cung cấp mật khẩu sử dụng thẻ cho những người ở ngoài xã hội. Đến kỳ trả lương, những người này sẽ rút tiền từ thẻ ATM để lấy tiền cho vay và tính tiền lãi rất cao. Các cơ quan chức năng có biện pháp gì hỗ trợ người lao động?

Luật sư Phan Trung Hoài, Đoàn Luật sư TP.HCM, giải đáp: "Lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng. Do vậy nếu lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng thì gọi là "cho vay nặng lãi". Gặp những tình huống khó khăn về tài chính, vay tiền và thông tin liên quan đến chính sách nhà ở xã hội, anh/chị em công nhân cần tìm đến tổ chức Công đoàn ở đơn vị mình đang làm việc để được hỗ trợ thông tin và tìm cách tháo gỡ khó khăn".