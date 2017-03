11 người chết do phá hộ lan, hàng rào... trên cao tốc

Ngày 9-3, Tổng Công ty Phát triển đường cao tốc (VEC) cho biết sau khi cao tốc Nội Bài -Lào Cai đưa vào khai thác toàn tuyến (ngày 21-9-2014) đã xuất hiện tình trạng nhiều hộ dân kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán nước mui… lấn chiếm trái phép hành lang an toàn giao thông, tạo thành điểm dừng đỗ trái phép cho các phương tiện, làm mất mỹ quan hai bên đường và đặc biệt là gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, trốn phí.

Bên cạnh đó cũng tồn tại tình trạng phương tiện dừng đỗ trái phép trên cao tốc đón trả khách.

Người dân hai bên đường phá hàng rào, hộ lan, phớt lờ quy định, cố tình đi xe máy vào đường cao tốc; chăn thả trâu bò, trồng hoa màu trong hành lang đường bộ cao tốc và lên đường cao tốc để tham gia giao thông, bắt xe khách... Đây là nguyên nhân chính dẫn đến 10 vụ tai nạn giao thông khiến 11 người chết và năm người bị thương. Trong đó, riêng năm 2015 xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông làm sáu người chết và hai người bị thương.

VEC cho biết đã thường xuyên tiến hành rà soát các vị trí điểm mở và vị trí hàng rào bị phá dỡ, áp dụng nhiều biện pháp xử lý như đổ đất tạo con trạch trên nền đường giai đoạn hai để ngăn chặn, hàn đóng bằng cột bê tông, lan can tôn sóng, chôn cột bổ sung, hàn đóng, rào buộc, sửa chữa các điểm mở hàng rào dây thép gai, B40 sau khi người dân tự ý phá dỡ.

Tuy nhiên do ý thức của một số người dân chưa cao nên vẫn tồn tại tình trạng một số vị trí sau khi hàn, sửa chữa hàng rào tiếp tục bị phá dỡ trái phép.



Nhiều tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai nguyên nhân chính là do hàng rào, hộ lan... bị phá. Ảnh: Internet

Đối với các vị trí hàng rào bị phá dỡ, VEC đã có biên bản làm việc với chính quyền địa phương xác nhận về sự việc này cũng như gửi công văn tới UBND, Công an các huyện/xã dọc tuyến đề nghị giải quyết dứt điểm tình trạng người dân mở hàng quán, kinh doanh trái phép đoạn qua địa phận quản lý của huyện/xã. Phối hợp xử lý tình trạng người dân vi phạm hành lang chăn thả bò, trồng hoa màu, lên đường bắt xe đoạn tuyến qua địa phận các xã…

Bên cạnh đó, VEC chủ động tiến hành ký kết các quy chế phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan quay phim chụp ảnh các xe dừng đỗ, đón trả khách để xử phạt. Xác minh xử lý nghiêm các hành vi cắt rào chắn, phá rào hộ lan hai bên đường cao tốc theo đúng quy định của pháp luật...