112 phạm nhân viết thư xin lỗi

(PL)- Ngày 31-7, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết sau ba tháng phát động cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam công an tỉnh và nhà tạm giữ công an các huyện, thị xã, thành phố có 112 phạm nhân viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi”.

Các lá thư này đã gửi đến người bị hại, thân nhân người bị hại, người thân hoặc các tổ chức đoàn thể, chính quyền, cơ quan nơi phạm nhân từng sống, gắn bó nhưng đã gây ảnh hưởng đến ANTT. Ngoài ra, trong thư các phạm nhân còn bày tỏ sự ăn năn hối cải, hứa quyết tâm cải tạo tốt. Theo Công an tỉnh Bình Thuận, việc phát động phạm nhân viết thư xin lỗi đã tạo được phong trào thi đua học tập, chấp hành tốt nội quy, xóa bỏ mặc cảm, sự kỳ thị xã hội, khơi dậy lòng nhân ái, vị tha. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý phạm nhân với gia đình, xã hội vào công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, tạo điều kiện để họ tái hòa nhập cộng đồng sau khi mãn hạn tù. PHƯƠNG NAM