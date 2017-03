114 cán bộ, công chức được thuê mua chung cư xịn

Ông Nguyễn Tấn Bền, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết: “Một số cán bộ, công chức của thành phố đã được duyệt thuê mua căn hộ tại chung cư 157/R8 Tô Hiến Thành, quận 10. Hội đồng xét duyệt đang tiếp tục xét các trường hợp còn lại”. Ông cũng khẳng định đây là chung cư cao cấp, có chất lượng tốt nhất tất cả chung cư nhà ở xã hội (NƠXH) từ trước đến nay.

Giá rất rẻ lại gần trung tâm

. Phóng viên: Trong khi các dự án NƠXH khác đều ở xa thì chung cư 157/R8 Tô Hiến Thành lại có vị trí rất đẹp, nằm giữa một quận nội thành lâu năm. Tại sao lại có sự đặc biệt này, thưa ông?

+ Ông Nguyễn Tấn Bền, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM: Địa điểm xây dựng NƠXH có yêu cầu bắt buộc phải là đất công. Khu đất xây dựng chung cư 157/R8 Tô Hiến Thành là đất công. Ở quận 1, quận 3 cũng có nhiều khu đất công nhưng nếu xây NƠXH thì chi phí rất cao, chung cư cao tầng tập trung đông người còn ảnh hưởng đến các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, gia tăng dân số. Trong khi đó, quận 10 không phải là vị trí đắc địa trung tâm thành phố mà cũng không quá xa, phù hợp cho cán bộ, công chức thành phố đi làm tại các sở, ngành. Nếu NƠXH xa quá, chẳng hạn như Củ Chi thì họ phải di chuyển rất vất vả. Chung cư Đông Hưng Thuận, quận 12 vừa rồi có một số trường hợp đủ điều kiện thuê mua nhưng họ đã xin trả lại vì quá xa. Xa trung tâm không phải là tiêu chí xây dựng của NƠXH mà đó chỉ là sự bất đắc dĩ!

. Giá thuê mua tại chung cư này có bị ảnh hưởng theo vị trí không?

+ Ngoài quỹ đất công, việc xây dựng NƠXH còn được xem xét nhiều chính sách như: vay vốn ưu đãi, hệ số sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc. Hiện nay, chung cư ở quận 10 vẫn chưa có giá thuê mua chính thức vì về nguyên tắc là phải kiểm toán, khấu trừ các chế độ miễn, giảm… mới tính được giá. Tuy nhiên, giá của nó có thể sẽ thấp hơn chung cư Đông Hưng Thuận, quận 12. Chung cư ở quận 12 ban đầu là chung cư thương mại, sau đó chuyển thành NƠXH theo nhu cầu của thành phố, vì thế giá thành cao hơn 114 căn chung cư ở quận 10.

Chung cư 157/R8 Tô Hiến Thành đã hoàn thiện, đang chờ người đến ở. Ảnh: HTD

Từng cơ quan sẽ xét duyệt trước

. Chung cư 157/R8 Tô Hiến Thành có những căn diện tích lớn hơn 60 m2, vậy có bố trí làm NƠXH không? Ông đánh giá chất lượng dự án này ra sao?

+ Toàn bộ 114 căn phục vụ chương trình NƠXH chỉ có diện tích trung bình là 60 m2/căn (Nghị định 71/2010 quy định NƠXH có diện tích 30-60 m2/căn). Những căn có diện tích lớn trong chung cư trên được dùng phục vụ tái định cư các dự án của quận 10.

Chung cư này đã hoàn thiện, tôi cho rằng nó có chất lượng tốt nhất trong các chung cư dành làm NƠXH từ trước đến nay. Nếu chấm điểm, chung cư này dưới tiêu chuẩn 3 sao. Bản thân tôi cũng rất thích nhưng không đủ điều kiện để được xét thuê mua… (Cười)

. Vị trí thuận lợi, chất lượng cao, có thể nói rất đáng chúc mừng những ai được chọn thuê mua NƠXH đợt này. Hiện đang có rất nhiều hồ sơ nộp xin thuê mua, vậy việc minh bạch trong xét chọn được thực hiện ra sao? Từ trước đến giờ đã có trường hợp nào bị khiếu nại?

+ Tính đến nay chưa có trường hợp nào bị khiếu nại. Hồ sơ đăng ký rất nhiều so với số lượng căn hộ, tuy nhiên quy trình xem xét rất rõ ràng. Cơ quan nơi cán bộ, công chức làm việc sẽ đảm bảo về việc người này chưa có nhà ở, chưa được hưởng chính sách nhà ở lần nào, đủ điều kiện để thuê mua… Nếu một cơ quan có nhiều người đăng ký thì cơ quan sẽ tự xếp thứ tự ưu tiên theo tiêu chí trong Quyết định 86/2008 của UBND TP. Sau đó, hồ sơ sẽ được hội đồng xét duyệt xem xét. Hội đồng này do giám đốc Sở Xây dựng là chủ tịch, thành viên là đại diện của một số sở, ngành. Kết quả người nào được chọn, người nào không được, lý do từ chối… sẽ được gửi về cho cơ quan người đó.

Đem cho thuê lại sẽ bị thu hồi

. Những người được thuê mua sẽ nộp tiền như thế nào? Ông nghĩ rằng cần lưu ý họ về việc gì khi được xét chọn?

+ Hiện nay, NƠXH chỉ được cho thuê mua, không có thuê. Thuê mua có nghĩa là trả chậm dần hằng tháng khi được bố trí nhà để ở. Thời gian trả là 15 năm, lãi suất là 0,6%/tháng. Về nguyên tắc, cán bộ, công chức thuê mua phải trả chậm dần, nếu có điều kiện và muốn trả tiền một lần để khỏi trả lãi cũng không được. Tuy nhiên, mới đây, Sở có kiến nghị cho phép trả một lần, có lẽ thành phố sẽ sớm ra văn bản chấp thuận.

Có một điều phải lưu ý là cán bộ, công chức được thuê mua NƠXH sẽ không được cho thuê lại hoặc không sử dụng mà không có lý do chính đáng, nếu không sẽ bị thu hồi. Ban quản lý chung cư sẽ kiểm soát việc này. Trên thực tế, đã có mấy trường hợp bị thu hồi do vi phạm.

. Ngoài các chung cư tại quận 12, quận 10 đã bố trí, tình hình phát triển NƠXH tại TP.HCM hiện đang ra sao, thưa ông?

+ Trong chiến lược phát triển nhà ở do Chính phủ phê duyệt, NƠXH là một nội dung quan trọng. Từ Nghị định 90/2009 đến Nghị định 71/2010 đều quy định địa phương phải chăm lo, triển khai NƠXH để cán bộ, công chức, cán bộ lực lượng vũ trang an tâm công tác. Đây là một chính sách an sinh xã hội, góp phần ổn định trật tự xã hội. Tại TP.HCM, NƠXH luôn được thành phố quan tâm, xem như một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đến nay TP.HCM đã có 10.000 căn NƠXH, số lượng đứng đầu cả nước.

Theo phân cấp, Sở Xây dựng có trách nhiệm triển khai NƠXH cho khối sở, ngành cấp thành phố. Còn các quận, huyện thì lo NƠXH cho đối tượng thuộc quản lý của quận, huyện. Hiện tại, quận 6 cũng có quỹ NƠXH, sắp tới sẽ thêm quận Tân Phú và quận 10.

. Xin cảm ơn ông.

CẨM TÚ