12 đối tượng đốt xe cảnh sát giao thông bị kết án

Theo đó, năm đối tượng quê ở xã Kỳ Phương và Kỳ Long (Kỳ Anh) là Lê Thanh Hải (24 tuổi) 45 tháng tù giam, Lê Ngọc An (20 tuổi) 43 tháng giam, Đậu Xuân Kỳ (21 tuổi) 32 tháng tù giam, Nguyễn Văn Thành (49 tuổi), 30 tháng tù giam và Lê Hữu Nhi (20 tuổi) 18 tháng tù giam.



Bảy đối tượng khác gồm Hoàng Văn Nam (38 tuổi, ở xã Cẩm Phúc, Cẩm Xuyên) 12 tháng tù treo và các đối tượng Trần Hữu Phương (20 tuổi) 24 tháng tù treo, Trần Văn Hải (19 tuổi) 18 tháng tù treo, Lê Hữu Lý (42 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (20 tuổi), Trần Văn Nga (27 tuổi) mỗi đối tượng 20 tháng tù treo và Đoàn Văn Quỳnh (20 tuổi) 12 tháng tù treo, tất cả các đối tượng đều quê ở xã Kỳ Phương.



Hội đồng xét xử còn tuyên phạt, buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại 125 triệu đồng cho chiếc xe của cảnh sát giao thông do bọn chúng đốt.



Vụ 12 đối tượng phạm các tội “Gây rối trật tự công cộng,” “Hủy hoại tài sản” và “Chống người thi hành công vụ” ra xét xử đã được Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh đưa ra xét xử ngày 22/3.



Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh, vào lúc 17 giờ ngày 6/5/2010, tại cầu Đá Hát trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Kỳ Long xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ôtô mang biển kiểm soát 77H-0809, do Nguyễn Tiến Đạt (27 tuổi) ở thành phố Quy Nhơn (Bình Định) điều khiển với xe môtô mang biển kiểm soát 38K1-8727 do Nguyễn Văn Toàn (24 tuổi) ở xã Kỳ Phương điều khiển đã đâm vào nhau. Hậu quả khiến anh Toàn chết tại chỗ.



Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Kỳ Anh đến hiện trường giải quyết vụ việc. Trong lúc đến bảo vệ hiện trường, cán bộ Cảnh sát giao thông Công an Kỳ Anh Dương Văn Thông bị các tên Thành, Nhi, Quỳnh, An, Nam dùng dao đuổi đánh. Các đối tượng đã kích động hô to: "Công an đuổi và đạp người gây tai nạn" gây náo loạn tụ tập nhiều người dân hiếu kỳ.



Tiếp đó các đối tượng trên cùng với các phần tử quá khích, kích động nhân dân, người nhà nạn nhân gây rối trật tự công cộng, cản trở, chống người thi hành công vụ, lật và đập phá, đốt cháy xe ôtô biển kiểm soát 38A-5589 của Đội Cảnh sát Công an huyện Kỳ Anh, gây ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1A kéo dài 12 tiếng đồng hồ.



Ngay sau sự việc, Công an huyện Kỳ Anh đã nhanh chóng bắt được các đối tượng liên quan và thu giữ một con dao dài 42cm, hai chiếc còi xe ôtô, đá, gạch, dây điện bị cháy phần vỏ nhựa./.





Theo (TTXVN/Vietnam+)