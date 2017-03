12 năm tù cho kẻ xuống tay tàn độc với vợ cũ

Điều đáng nói là bị hại trong vụ án cũng chính là người từng đầu ấp tay gối với bị cáo gần 40 năm.

Theo hồ sơ, do ghen tuông với vợ cũ (kết hôn từ năm 1975, ly hôn năm 2011) nên ngày 16-1-2013, sau khi uống rượu, Sửa lấy dao Thái Lan bỏ vào túi quần rồi đạp xe đến trường mầm non, nơi vợ cũ buôn bán. Tại đây, Sửa đã dùng dao cắt cổ người vợ cũ. Do có nhiều giáo viên tri hô nên Sửa bỏ chạy. Vợ cũ của Sửa được đưa đến BV Đa khoa huyện Củ Chi (TP.HCM) cấp cứu, tỉ lệ thương tật 12%. Ba ngày sau thì bị cáo ra đầu thú.

