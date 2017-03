12 năm tù vì hại đời bé gái

Theo hồ sơ, do quen biết nhau trong thời gian nằm trị bệnh tại BV Ba Tri (Bến Tre) nên Trang (khoảng 50 tuổi) đến nhà ông Rô chơi. Chiều 3-7-2003, Trang nhìn thấy cháu P. (10 tuổi) ở gần nhà ông Rô bèn kéo cháu vào nhà thực hiện hành vi giao cấu. Lúc này, cậu cháu P. đi cấy lúa về nhìn thấy nên giữ Trang lại đưa lên cơ quan công an trình báo. Được cho tại ngoại để điều trị bệnh tâm thần (rối loạn nhân cách do uống quá nhiều rượu), Trang bỏ trốn khỏi địa phương. Sau chín năm trốn truy nã, cuối cùng Trang bị bắt.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của trẻ em, gây ra nỗi đau về mặt tinh thần không những cho bản thân người bị hại mà còn cho cả người thân và gia đình. Mặc dù tại phiên tòa bị cáo nói không nhớ được hành vi mà mình đã làm nhưng dựa vào các chứng cứ đủ chứng minh bị cáo phạm tội, tòa quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

HỒNG THẢO