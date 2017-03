12 nạn nhân mắc kẹt trong đường hầm được giải cứu: Niềm vui vỡ òa!

Và tất cả mọi người đều tin tưởng vào những điều tốt đẹp sẽ đến. Hàng trăm, hàng ngàn ý kiến hiến kế giải cứu, hàng vạn lời động viên cảm động từ hàng triệu độc giả trên cả nước đang tới tấp gửi về qua các trang báo mạng động viên 12 công nhân: “Hãy vững tin các anh chị nhé!. Và niềm tin ấy được đền đáp vào 16 giờ 38 phút, 12 nạn nhân được cứu thoát. Niềm vui bất ngờ, vỡ òa đã đến với tất cả mọi người!

Toàn lực được huy động đến cứu hộ

Toàn cảnh vụ giải cứu 12 công nhân mắc kẹt trong vụ sập đường hầm.

Hơn lúc nào hết, thời gian đang trở thành thứ quý giá nhất trong cuộc chạy đua giải cứu nạn nhân.Cuộc giải cứu nạn nhân kẹt trong đường hầm bị sập của thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo diễn ra sau không biết bao vụ cứu hộ, cứu nạn ở nước ta. Trong hoạt động sản xuất cũng như cuộc sống hằng ngày, tai nạn, sự cố, thậm chí là thảm họa có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, ở đâu, lĩnh vực nào. Chính vì thế, công tác cứu hộ và cứu nạn hiện là một trong những công tác được coi trọng bậc nhất trên thế giới với sự đầu tư mạnh mẽ cả về lực lượng và trang thiết bị.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và Bộ Y tế đã cử đoàn lãnh đạo, cán bộ vào Lâm Đồng tham gia xử lý sự cố. Qua thị sát hiện trường và nắm tình hình, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu tập trung tất cả cho việc thoát nước ngập trong đường hầm ra ngoài, đảm bảo an toàn cho các nạn nhân, trước khi tiếp tục đào thông hầm để giải cứu nạn nhân. Bộ Xây dựng đã thành lập tổ công tác đặc biệt tại Lâm Đồng do Thứ trưởng Lê Quang Hùng phụ trách để tham gia xử lý sự cố, giải cứu người bị nạn. Về phía Bộ Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, để phục vụ công tác cứu hộ, bộ đã cử một đội thuộc Trung tâm cứu hộ mỏ của Tập đoàn. Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam từ Quảng Ninh vào hỗ trợ do lực lượng này có kinh nghiệm xử lý các sự cố trong hầm mỏ.

Một công nhân thất thần không thể trả lời được mình tên gì.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến hiện trường vụ tai nạn, kiểm tra công tác cứu hộ của lực lượng y tế. Bộ trưởng cho biết, ngay khi sự cố xảy ra ngành y tế Lâm Đồng đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, tập trung mọi nguồn lực, tăng cường trang thiết bị y tế, cung cấp dưỡng khí và dinh dưỡng cho nạn nhân, lập lán trại dã chiến để sẵn sàng cứu chữa ngay hiện trường.

Hiện, Sở Y tế Lâm Đồng đã cử đội ngũ 11 bác sĩ và 21 điều dưỡng, cùng 9 xe cứu thương tham gia cứu hộ. Bộ Y tế cũng đã điều động 2 chuyên gia chống ngạt từ Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) lên để sẵn sàng ứng cứu.

Ngoài lực lượng được huy động trước đó, như Cảnh sát PCCC - Cứu hộ cứu nạn của TP.HCM lên chi viện vào đêm qua thì sáng sáng ngày 18 có thêm khoảng 100 chiến sĩ được Bộ Tư lệnh Công binh điều động từ một Lữ đoàn ở tỉnh Khánh Hòa được điều lên tham gia cứu nạn.

Một trong những nạn nhân đầu tiên được dìu ra khỏi hiện trường.



Một công ty xây dựng từ TPHCM đã cử 10 công nhân cùng 2 máy tán sỏi đến hiện trường, tiếp sức cho công tác cứu hộ. Số người tham gia đào hầm đã lên đến khoảng 400 người.

Công tác chỉ huy và thường trực vẫn đang sẵn sàng tích cực trong điều kiện trời không mưa nhưng nhiệt độ đã giảm xuống dưới 15 độ C, trời rất lạnh. Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, kỹ sư, công nhân thuộc các lực lượng vẫn miệt mài hướng về hầm sâu, nơi 12 công nhân đang mong ngóng.

Khu vực chăm sóc các công nhân vừa được giải cứu.



Niềm vui vỡ oà!

Lúc 16 giờ 38 phút, 4 nạn nhân đầu tiên được đưa ra! Niềm vui bất ngờ, vỡ òa đã đến với tất cả mọi người! Chiến dịch cứu hộ đã thành công ngoài dự kiến. Cả công trường với hơn 700 người có mặt đang "dậy sóng", hàng chục người thân lao đến nhưng bị ngăn lại, để lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân vào lán trại cho các bác sĩ theo dõi.

Binh Nhất Hoàng Văn Thảo, lữ đoàn Công binh 293 Bộ tư lệnh công binh C3, là người đầu tiên tiếp cận nạn nhân nói trong vui mừng: "Đang tối thấy ánh điện phía đối diện lóe lên và có tiếng động, vừa lúc đó tôi hô ta "thấy rồi". Ngay lúc đó tôi và mọi người đã lập tức đào tới. Chỉ vài nhát đào nữa thì một lỗ thủng lớn xuất hiện. Tôi nhìn qua phía bên kia thấy nhiều người, tôi liền bò qua tiếp cận với các nạn nhân. Các nạn nhân bên trong khi nhìn thấy chúng tôi thì reo vang lên "được cứu rồi"".

Các chiến sĩ bộ đội công binh Nguyễn Tấn Bửu, Lê Viết Nhiễm nói: "Lúc đó tôi cùng một số đồng đội đang đào thì bất ngờ đất đổ sập xuống ngay trước mặt. Mọi người nhìn lên ngỡ ngàng thấy các công nhân đang ngồi trong hầm. Thế là cùng hét lớn rồi lao đến ôm chầm lấy nhau. Lúc này các công nhân trong hầm đều nhường cho chị Ngọc ra trước. Do quá vui mừng nên những người còn lại như khỏe lên và cùng anh em chúng tôi đi ra".

Giọt nước mắt vui mừng khôn xiết của gia đình các nạn nhân.



Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng xúc động nói: "Kết thúc có hậu này đã đền đáp xứng đáng những vất vả, hiểm nguy của gần 1.000 người tham gia công tác cứu hộ suốt 4 ngày qua. Quan trọng nhất là các chỉ số sức khỏe cả 12 nạn nhân đều ổn, chỉ 4 người bị choáng nhẹ, được đưa lên xe cứu thương chuyển đi, các công nhân còn lại đều đang nằm theo dõi trong lán trại dã chiến”

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó tham mưu trưởng Binh chủng Công binh cho biết: “mặc dù dự kiến chậm nhất là sáng mai tiếp cận được tới chỗ 12 nạn nhân mắc kẹt, nhưng điều bất ngờ đã đến, quá trình đào ngách hầm bên trái đã phát hiện một lỗ hổng bất ngờ nên đã nhanh chóng hướng đào về phía đó và niềm vui đã đến”…

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt vui sướng: "Niềm vui quá bất ngờ, chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý nhanh nhất là trưa mai mới tiếp cận được. Hạnh phúc đến bất ngờ quá, đền đáp công sức mọi người suốt mấy ngày qua. Trước mắt chúng tôi sẽ chỉ đạo việc chăm lo sức khỏe cho các công nhân thật ổn định. Lập đầu mối thông tin để người nhà các nạn nhân vào có chỗ ăn ở đàng hoàng".

Đưa công nhân gặp nạn từ hầm tối.



Nạn nhân đầu tiên chúng tôi tiếp xúc được là anh Nguyễn Văn Quang (19 tuổi). Gương mặt mệt mỏi, thất thần, cho biết, vừa thi trượt đại học, cảnh quê nghèo khó nên anh theo anh trai vào đây làm công nhân 5 tháng trước: “Nói thật với anh là đến giờ em vẫn không tin là mình được cứu sống”.

Còn Trương Tuấn Việt dù (40 tuổi) thì nói trong nước mắt: "Tôi sung sướng lắm, bây giờ điều tôi muốn nhất là gặp vợ con mình".

Sau khi sơ cứu tại lán trại dã chiến, tất cả các nạn nhân đều đã được chuyển lên xe cấp cứu chạy thẳng về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Các bác sĩ khẳng định, không ai bị thương tích hay nguy hiểm đến tính mạng. Rất nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng dành cho lực lượng cứu hộ và các nạn nhân vang lên không ngớt.