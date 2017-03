13 năm tù cho kẻ tẩm xăng đốt vợ hờ

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, cần phải xử phạt nghiêm.

Theo hồ sơ, Thạnh sống như vợ chồng với với chị P. Trưa 5-2, bị Thạnh hành hung khi cãi nhau về việc chơi hụi nên chị P. đòi bỏ về quê. Thạnh nói sẽ cho nổ bình gas trong phòng để cả hai cùng chết. Sau đó cả hai làm lành. Nhưng sau khi uống rượu về, ấm ức chuyện cũ, Thạnh mua xăng và thùng bia dự tính về nhà uống say sẽ phóng hỏa giết chị P. rồi chết theo. Thấy vậy, lợi dụng lúc Thạnh đang nhậu, chị P. lén lấy can xăng bỏ ở ngoài. Chủ nhà nghe vợ chồng Thạnh to tiếng, lại mua xăng về nên đòi lại phòng trọ, không cho thuê nữa.

Bị cáo Huỳnh Công Thạnh. Ảnh: HY

Đến sáng hôm sau, Thạnh lại mua xăng về quyết tâm thực hiện kế hoạch đến cùng. Khi chị P. mở cửa, Thạnh liền khống chế, đổ xăng lên người chị rồi kéo lại gần bếp gas để đốt. Lửa bùng cháy, chị P. vùng chạy vào nhà tắm dập lửa rồi định chạy ra ngoài. Nhưng lúc này Thạnh lại xông vào đánh tới tấp. Hàng xóm phải đến giải thoát, đưa chị P. đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, chị P. bị thương tật vĩnh viễn 48%.

HOÀNG YẾN