13 năm tù cho tài xế kéo lê thầy giáo hơn 400m trên đường

Cường trước vành móng ngựa



Theo Thiên Thư (Dân trí)

Ngày 26/3, TAND tối cao tại Đà Nẵng vừa mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Cường (SN 1986, quê Quảng Ngãi, trú 497 Trường Chinh, TP.Pleiku, Gia Lai) 13 năm tù giam về tội “giết người”.Theo cáo trạng, vào khoảng 16h30’ ngày 19/6/2012, Cường điều khiển xe ô tô biển số 81C-010.61, chạy từ đường Lê Thánh Tôn rẽ vào đường Wừu với tốc độ khoảng 60km/h. Khi xe đi đến ngã ba đường Wừu giao nhau với đường Tân Tiến (TP.Pleiku), thì Cường tông phải xe mô tô mang BKS 77F3-8726, do thầy Mạc Như Chung (SN 1970, trú tại 94 Trần Quý Cáp, TP.Pleiku, Gia Lai; Phó chủ nhiệm khoa tự nhiên- trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai) điều khiển. Thầy Chung bị văng về phía trước khoảng 45m, ngã xuống phần đường bên phải đường Wừu.Sau khi va chạm, Cường đạp phanh chân làm xe ô tô của mình trượt về phía trước theo quán tính, các bánh xe ô tô bên phải lao lên lề bên phải đường Wừu rồi dừng lại ở lòng đường, cách vị trí xảy ra va chạm ban đầu khoảng 35m. Sau đó, Cường không những không dừng lại để đưa nạn nhân đi cấp cứu, mà sau khi quan sát về phía trước thấy thầy Chung và xe mô tô nằm ở phần đường bên phải, cách phía trước xe Cường khoảng 10m; ở bên trái đường không có chướng ngại vật và phương tiện lưu thông ngược chiều, Cường liền về số xe từ 04 xuống 02, rồi tăng tốc xe về phía trước để tiếp tục tông vào người thầy Chung đang nằm trên đường, làm thầy Chung bị mắc dưới gầm xe ô tô.Biết thầy Chung đang mắc dưới gầm xe ô tô do mình điều khiển nhưng Cường vẫn tiếp tục lao xe về phía trước. Nhìn thấy nạn nhân bị kéo lê dưới gầm xe của Cường, một số người dân đi xe máy đuổi theo yêu cầu Cường dừng xe lại, nhưng Cường vẫn không chịu dừng xe, mà cho xe chạy thêm khoảng 400m. Chỉ đến khi người dân đứng ra chặn trước đầu xe ô tô, Cường mới chịu dừng xe.Sau khi Cường dừng xe rồi bỏ chạy, nhiều người dân đã dùng gạch, đá đội xe lên đưa thầy Chung ra khỏi gầm xe ô tô, rồi đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Sau đó, thầy Chung được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu và điều trị. Đến ngày 27/6/2012, thầy Chung tử vong do: Choáng không phục hồi, đa chấn thương làm gãy nhiều xương, gãy tổn thương không phục hồi phần mềm và đa phủ tạng.