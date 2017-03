1.346 ngày giam oan và gần bảy năm chờ đợi

Đó là trường hợp của ông Trương Bá Nhàn (ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước), bị VKSND TP.HCM truy tố oan tội giết người, cướp tài sản, đã được đình chỉ điều tra từ năm 2006 nhưng đến nay vẫn chưa được bồi thường.

Ông Nhàn cho biết mới đây, khi ông liên hệ với VKSND TP.HCM thì được đại diện của viện này hứa sẽ giải quyết yêu cầu đòi bồi thường oan của ông vào đầu năm 2014. Ông cho biết kiểm sát viên trực tiếp thụ lý vụ việc đã gặp ông nói như trên nhưng hai bên không có biên bản làm việc. Người này cũng yêu cầu ông Nhàn ghi lại số điện thoại để VKS tiện liên hệ khi cần thiết.

Như vậy, tính từ ngày ông Nhàn được đình chỉ điều tra đến nay đã gần bảy năm nhưng yêu cầu bồi thường oan của ông vẫn chưa được cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

Như Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần phản ánh, năm 2001, một vụ án mạng xảy ra tại phường 11, quận Tân Bình (TP.HCM). Hôm đó, em NTNP đi học về thì thấy mẹ mình nằm chết trên nền nhà, đầu và mặt đầy máu. Đồ đạc trong nhà ngổn ngang. Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ được dấu vân tay ở hộc tủ. Kết quả giám định cho thấy dấu vân tay này trùng khớp với vân tay của ông Nhàn (bà con bạn dì với chồng nạn nhân).

Ngày 3-1-2002, ông Nhàn bị khởi tố, bắt giam về tội giết người và cướp tài sản. Ông không nhận tội mà kêu oan từ đầu đến cuối. Ông Nhàn thừa nhận mình hay đến nhà nạn nhân chơi và trước đó một, hai tuần ông có đến nhà và được nạn nhân nhờ kê lại tủ trong phòng nên có lưu lại dấu vân tay. Ngoài ra, ông Nhàn khai trước đó ông có tâm sự với chồng nạn nhân rằng mẹ vợ ông vừa bán đất được chừng ấy vàng, nhờ vợ chồng ông cất giữ. Không ngờ lời khai của chồng nạn nhân về số vàng đã mất gần khớp với số vàng mẹ vợ ông bán đất gửi ông cất giữ. Tất nhiên, cơ quan điều tra thu giữ số vàng này.

May sao lời khai của mẹ vợ ông Nhàn trùng khớp với lời khai của ông Nhàn. Người mua đất cũng khai y chang vậy. Đặc biệt hơn, người mua đất khai khi giao vàng ông còn ký tên lên miếng vàng. Kiểm tra số vàng thì thấy có chữ ký của người mua đất. Chứng cứ kết tội bị phá sản. Vì vậy, năm 2003, TAND TP.HCM đã ba lần tống đạt quyết định đưa vụ án ra xét xử nhưng không phiên tòa nào được mở do tòa phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tháng 9-2006, ông Nhàn được tại ngoại và một tháng sau đó ông được đình chỉ điều tra bị can với lý do đã hết thời hạn điều tra nhưng không đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.

Tháng 9-2006, ông Nhàn làm đơn yêu cầu VKSND TP bồi thường oan cho 1.346 ngày bị giam oan, tổng cộng hơn 700 triệu đồng. Nhưng từ đó đến nay VKSND TP vẫn chưa làm thủ tục bồi thường oan cho ông.

Tháng 2-2013, Cục Bồi thường Nhà nước (Bộ Tư pháp) có văn bản khẳng định trường hợp của ông Nhàn được bồi thường oan, cơ quan có trách nhiệm bồi thường oan cho ông Nhàn là VKSND TP.HCM. Cục cũng đã có công văn gửi VKSND Tối cao yêu cầu chỉ đạo VKSND TP giải quyết. Thế nhưng đến nay ông Nhàn vẫn chưa được bồi thường. “Nếu thương lượng không thành, tôi sẽ khởi kiện VKSND TP ra tòa để yêu cầu giải quyết. Nhưng vấn đề là VKS vẫn không mời tôi đến thương lượng nên sự việc cứ nhùng nhằng, giẫm chân một chỗ” - ông Nhàn bức xúc nói.

