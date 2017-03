136 hồ tại Quảng Bình đang tràn tự do và xả lũ

Sáng 17-10, Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung-Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho hay hiện nay lũ trên các sông Gianh ở Quảng Bình đã xuống dưới mức báo động 1 (BĐ1); riêng sông Kiến Giang tại Lệ Thủy, mực nước đang ở trên mức BĐ2.

Theo đó, mực nước lúc 1 giờ ngày 17-10 trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 2,55 m, trên BĐ2 0,35 m. Mực nước trên sông Kiến Giang tiếp tục xuống nhưng vẫn còn ở mức cao. Mực nước các sông khác từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có dao động.

Theo đó, lượng mưa từ 19 giờ ngày 16-10 đến 1 giờ ngày 17-10, các tỉnh trong khu vực có mưa vài nơi, lượng mưa phổ biến dưới 5 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như Khâm Đức (Quảng Nam): 25 mm; Tuy Hòa (Phú Yên): 43 mm.

Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ tỉ lệ trữ trung bình đạt 70%-80% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như Trung Thuần 107%, Tiên Lang 104% (Quảng Bình); Bảo Đài 97%, Trung Chi 104% (Quảng Trị); Hòa Mỹ 114%, Mỹ Xuyên 84% (Thừa Thiên-Huế).



Thủy điện Hố Hô tại địa phận giáp ranh Quảng Bình - Hà Tĩnh xả lũ hết công suất để cứu nhà máy trong ngày 16-10. Ảnh: ĐẮC LAM

Các hồ chứa có cửa van tiếp tục vận hành đưa mực nước hồ về mực nước theo quy trình điều tiết được phê duyệt, cụ thể:

Tại Quảng Bình: Tỉ lệ trữ trung bình đạt 88% so với dung tích thiết kế; 6/7 hồ có cửa van đang xả lũ (Phú Vinh, Rào Đá, Sông Thai, Thác Chuối, Vực Tròn, Phú Hòa); 130/144 hồ có tràn tự do đang tràn. Hồ Bàu Luồng (xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) dung tích 0,7 triệu m3 mực nước lên cao, UBND xã Lộc Ninh cho hạ thấp ngưỡng tràn xả lũ (tràn tự do) hiện hồ an toàn.

Tại Quảng Trị: Tỉ lệ trữ trung bình đạt 70% so với dung tích thiết kế; 3/11 hồ có cửa van đang xả lũ (Bảo Đài, Khe Mây, Trung Chỉ); 107/119 hồ có tràn tự do đang tràn.



Tại Thừa Thiên-Huế: Hồ Tả Trạch 112/646 triệu m3 đạt 17%. Tỉ lệ trữ trung bình đạt 72% so với dung tích thiết kế; 3/8 hồ có cửa van đang xả lũ điều tiết (Truồi, Khe Ngang, Mỹ Xuyên); 4/46 hồ có tràn tự do đã đầy nước.



Các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ: Trung bình đạt 45%-65% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Thạch Bàn 105% (Quảng Nam); Hòn Lập 88% (Bình Định); Tiên Du 88% (Khánh Hòa); Trà Co 92% (Ninh Thuận).



Các hồ chứa trên 100 triệu m3 hiện đạt ở mức thấp: Phú Ninh 187,04/344 triệu m3 đạt 54%, Định Bình 60,45/226,13 triệu m3 đạt 27%, Núi Một 16,67/110 triệu m3 đạt 15%.



Các hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên: Trung bình đạt 60%-80% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như Đắk Uy 91% (Kon Tum); Ia Hrung 92% (Gia Lai), Ea Soup Thượng 97% (Đắk Lắk).



Các hồ chứa trên 100 triệu m3 đạt dung trữ tương đối cao: Ayun hạ 232,31/253 triệu m3 đạt 92%, Ea Soup Thượng 142,11/146,94 triệu m3 đạt 97%, Krông Buk Hạ 76,94/109,34 triệu m3 đạt 70%.