14 năm tù cho người đàn bà đốt chồng

Sáng nay (18/8/2011), TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa lưu động sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Thị Liễu (SN 1979, trú tại xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về tội giết người.



Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, khoảng 20h ngày 27/3/2011, anh Nguyễn Thế Hùng (1976) - chồng của Liễu đi uống rượu say và được một người hàng xóm đưa về nhà. Anh Hùng ra giếng uống nước, bị ngã và nằm luôn lại đó. Khoảng 30 phút sau khi các con đã ngủ, Liễu ra giếng, thấy anh Hùng nằm ở vạt cỏ bên thành giếng, bức xúc vì suốt ngày Hùng uống rượu say không giúp gì cho gia đình mà còn chửi bới vợ con, Liễu nảy ý định giết chồng.



Liễu kéo chồng vào chuồng lợn lấy sợi dây thừng dài 4m tròng vào cổ anh Hùng, một đầu dây vắt qua xà gồ chuồng lợn rồi kéo lên. Khi thấy chồng không còn cử động, thị chạy đi mua 1,5 lít xăng về, tấp quần áo phía dưới, nới lỏng dây thừng hạ chồng xuống rồi tưới xăng đốt. Xong xuôi, thị vào nhà ngủ như không có chuyện gì xẩy ra.



Gần sáng, Cao Thị Liễu dậy lấy cuốc ra bờ ao cách nhà khoảng 100m đào một chiếc hố, lấy chăn quấn thi thể chồng lại rồi bỏ xuống hố lấp đất lại để phi tang. Sau đó, thị loan tin anh Hùng đi khám bệnh nhưng không thấy về. Mọi người tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.



Sau đó, biết không thể giấu kín mọi việc, ngày 11/4/2011, Liễu đã kể cho anh Nguyễn Thế Hiếu (anh trai anh Hùng) toàn bộ sự việc. Ngày 13/4, Cao Thị Liễu bị Công an huyện Nghĩa Đàn thực hiện lệnh bắt khẩn cấp về tội giết người. Bản giám định pháp y số 71/KTHS-PY của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Nghệ An kết luận nạn nhân chết do “tổn thương phần mềm và ngạt đường hô hấp do bị cháy”.



Tại phiên tòa sáng nay, Cao Thị Liễu đã thành khẩn khai báo. Xét Cao Thị Liễu là người dân tộc Thổ, trình độ lớp 9, hiểu biết về pháp luật còn hạn chết, chưa có tiền án tiền sự, HĐXX đã tuyên phạt Cao Thị Liễu 14 năm tù.



Theo Nguyễn Đình - Nguyễn Duy (Dân trí)