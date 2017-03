1.450 tỉ đồng mở rộng quốc lộ 1 phía Tây TP.HCM

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn An Lạc đến giáp ranh tỉnh Long An thường xuyên ùn ứ, có nguy cơ tai nạn giao thông cao nên việc mở rộng là cần thiết. Do vậy, Sở GTVT kiến nghị TP.HCM cho phép IDICO-IDI (trước đây Công ty BOT An Sương - An Lạc, là chủ đầu tư dự án BOT cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A đoạn An Sương - An Lạc) lập, trình báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện dự án.

Trước đó, IDICO-IDI đã đề xuất nâng cấp, mở rộng đoạn quốc lộ 1 trên theo hình thức BOT (trong đó có ứng luôn khoảng 881 tỉ đồng kinh phí để bồi thường giải phóng mặt bằng). Cụ thể, đoạn từ An Lạc đến nút giao Tân Kiên (dài gần 1,5 km, đã được nâng cấp mở rộng) chỉ nâng cấp mặt đường bê tông nhựa với bề rộng hiện hữu. Riêng đoạn từ nút Tân Kiên đến Long An (dài gần 8,2 km) cần mở rộng ra 35 m cho đồng nhất trên toàn tuyến. Tổng mức đầu tư khoảng 1.450 tỉ đồng và dự kiến công trình này được đưa vào sử dụng vào đầu năm 2018. IDICO-IDI cũng đề nghị thu phí ở trạm An Sương - An Lạc hiện hữu và gắn thêm một trạm phụ để hoàn vốn.

G.NGHĨA