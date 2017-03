15 giờ chiều, Cần Giờ vẫn yên bình, chỉ mưa lắc rắc

Từ xã Thạnh An, cô Tư (một người dân sống tại xã đảo) cho biết đến thời điểm này tại xã Thạnh An vẫn chưa có mưa to, chỉ mưa lâm râm từ sáng tới chiều; biển có gió hơi mạnh. Đài phát thanh của xã liên tục thông báo người dân phải cột chặt ghe; ai đánh bắt xa bờ thì phải vào bờ.

“Chồng tôi đòi đi đánh cá từ sáng sớm nhưng tôi nghe thông tin áp thấp nhiệt đới vào nên không dám cho đi” - cô Tư nói thêm.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Minh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cũng xác nhận tại địa phương vẫn chỉ có mưa lắc rắc, chưa có chuyển biến mới.

Từ giờ đến tối, huyện sẽ tiếp tục vận động 161 người dân đang nuôi cá, nghêu trên bè nhanh chóng vào bờ cũng như chèn chống khu vực nuôi chắc chắn.

Huyện đã lên phương án di dời hơn 1.300 hộ dân với hơn 5.000 người. Riêng xã đảo Thạnh An, huyện đã thống nhất phương án di dời cục bộ chứ không di chuyển dân vào đất liền. Phương án là đưa những người dân sống tại nơi có nguy cơ sạt lở vào trú ở đồn biên Phòng hoặc UBND xã… những nơi được xây mới và đảm bảo an toàn cho dân.

Tuy nhiên, sau khi có chỉ đạo của UBND TP thì huyện mới thực hiện. Lúc đó khả năng chuyến đò duy nhất từ thị trấn Cần Thạnh ra xã đảo Thạnh An cũng sẽ không cho hoạt động.