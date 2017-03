15 giờ chiều nay họp báo thông tin vụ thảm sát ở Yên Bái

Clip dẫn giải nghi phạm vụ thảm sát Yên Bái về trụ sở công an (Nguồn: vietnamplus.vn)

Đến sáng ngày 15-8, các trinh sát trong ban chuyên án đã bắt giữ được nghi can Đặng Văn Hùng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu rừng núi thuộc xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Hưng Yên. Theo dự kiến 15h hôm nay, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc này.

Nghi phạm Hùng bị bắt giữ sáng nay (ảnh: Tuổi Trẻ)

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc công an tỉnh Yên Bái cho biết, sáng nay (15-8), lực lượng trinh sát tinh nhuệ đã bắt giữ được nghi can Đặng Văn Hùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu rừng núi thuộc xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên. Trước đó, vào tối 12/8, lực lượng công an nhận được tin báo ở thôn Cài, xã Vân Giang (nơi đồng bào phát nương, trồng ngô và sắn) có nhiều người chết.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, nghi can Đặng Văn Hùng (26 tuổi) có mâu thuẫn với anh Long trong việc tranh chấp nương rẫy và khe nước. Sau khi gây án, Hùng cùng một người phụ nữ tên Hán đã bỏ trốn, có mang theo súng. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an và thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc công an tỉnh Yên Bái cũng đã đến hiện trường địa điểm vây bắt được hai nghi phạm. Theo dự kiến 15h hôm nay, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc này.

Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán giây phút bị bắt giữ. Ảnh: CAND

Hiện lực lượng truy bắt đang di lý cả hai về trụ sở công an điều tra huyện huyện Lục Yên để lấy lời khai, làm rõ động cơ, nguyên nhân phạm tội của Hùng. Đồng thời, một tổ công tác cũng được lệnh vào hiện trường để tìm kiếm hung khí mà Hùng khai đã vứt tại đây.