15 giờ chiều nay tuyên án Dương Tự Trọng em trai Dương Chí Dũng

Trong chiều ngày 7-1, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã đề nghị mức án với các bị cáo. 1. Dương Tự Trọng (53 tuổi, nguyên Phó giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an) bị đề nghị xử phạt từ 18 – 20 năm tù. 2. Vũ Tiến Sơn (48 tuổi, nguyên Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng) bị đề nghị xử phạt 17 – 18 năm tù. 3. Hoàng Văn Thắng (44 tuổi, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hải Phòng) bị đề nghị xử phạt 6 – 7 năm tù. 4. Đồng Xuân Phong (40 tuổi, nguyên cán bộ Hải quan Hải Phòng) bị đề nghị xử phạt 6 – 7 năm tù. 5. Trần Văn Dũng (46 tuổi, ở thành phố Hải Phòng) bị đề nghị xử phạt 6 – 7 năm tù. 6. Nguyễn Trọng Ánh (29 tuổi, ở thành phố Hải Phòng) bị đề nghị xử phạt 6 – 7 ăm tù. 7. Phạm Minh Tuấn (53 tuổi, ở thành phố Hải Phòng) bị đề nghị xử phạt 5 – 6 năm tù.