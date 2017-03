15 năm tù cho kẻ 11 lần thực hiện hành vi lừa đảo

Năm 2005, do TP Đà Nẵng đang sốt đất dự án, lợi dụng nhiều người cần mua đất nên Huỳnh Thị Sương mở dịch vụ môi giới bất động sản lấy tên Sương Mai (tổ 34, phường Mân Thái, quận Sơn Trà). Lúc này, Sương làm quen với một số người làm trong ngành công chứng và một số đối tượng khác như Trần Sỹ Dũng (39 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) và Lê Trần Đức (28 tuổi, quê Quảng Ngãi) - 2 nhân viên của Công ty ĐTPTNĐN để bán khống đất đai cho người khác.



Theo đó, vào khoảng tháng 4/2006, Sương mua của ông Huỳnh V.N. và bà Đặng T.C. (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) bộ hồ sơ giải tỏa đền bù, tái định cư (TĐC) lô đất tại đường 5,5m KDC Nam Phan Bá Phiến (PBP) với giá chênh lệch phiếu là 68 triệu đồng. Sau đó Sương bán lô đất trên cho ông Vũ T. H. (trú phường Thọ Quang) với giá bao sổ đỏ là 138 triệu đồng. 2 bên đã đến UBND phường ký Giấy cam kết và chứng thực chuyển giao quyền đứng tên lô đất số 135B3 sang cho ông H. và đã được cấp GCNQSDĐ.



Tuy nhiên, lợi dụng hồ sơ giải tỏa đền bù TĐC đứng tên vợ chồng ông C do Sương còn giữ lại trước đó để sử dụng lập giấy cam kết và ủy quyền chuyển giao quyền đứng tên trong GCNQSDĐ TĐC từ vợ chồng ông C. qua cho vợ chồng ông Phạm B.H. và bà Phan T.K.A. (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà), Sương bắt đầu trò "biến thiên vạn hóa". Sau khi mua bán đất xong, ông H. yêu cầu Sương giao đất và biên bản bàn giao đất để ông làm nhà. Sương điện thoại nhờ Trần Sỹ Dũng đến hiện trường để cắm mốc, đo đạc xác định vị trí, diện tích lô đất số 56B4 KDC Nam PBP giao cho ông H. sau đó ông H. tiến hành xây nhà thì chính quyền địa phương cùng Công ty ĐTPTNĐN đến lập biên bản ông H. xây dựng nhà trái phép vì lô đất số 56B4 KDC Nam PBP vẫn do Công ty ĐTPTNĐN quản lý.



Cũng với lô đất này, Sương đã bán cho vợ chồng ông Phan V.N. và bà Nguyễn T.T. (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) số tiền 450 triệu đồng. Ông N. giao cho bà Sương 440 triệu đồng, còn 10 triệu đồng hẹn đến ngày làm giấy CNQSDĐ sẽ trả hết.



Để thực hiện hành vi lừa đảo, Sương nhờ Trần Sỹ Dũng đến đo đạc, xác định vị trí lô đất trên. Ngày 4/7/2008, ông N. khởi công xây dựng nhà, đến ngày 29/8/2008, cán bộ địa chính địa phương tiếp tục lập biên bản vì ông N đã xây dựng nhà trái phép… Sương đã 11 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Sau 2 ngày xét xử, chiều 26/11, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Sương 15 năm tù giam .





Theo Ngọc Hà (CAND)