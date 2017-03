15 năm tù cho kẻ hiếp dâm người bị bệnh động kinh

Theo cáo trạng, tối 13/4 /2011, cô Ngô Bích H. (1981) trú tại tại Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc vào xin việc ở nhà ông Lê Văn Điểm. Vào lúc 23h, do biết chị H. bị bệnh động kinh, thường xuyên uống thuốc và ngủ li bì vào mỗi tối, lợi dụng vợ vắng nhà, ông Điểm đã giở trò đồi bại với chị H.



Do tác dụng của thuốc nên chị H. vẫn ngủ say không hề biết, kẻ đồi bại đã thực hiện hành vi giao cấu. Một lúc sau H. tỉnh dậy hoảng hốt kêu lên và chống cự, tuy nhiên ông Điểm đã de dọa: “ Im mồm tao cho 50 ngàn đồng, đứa nào làm việc ở đây cũng phải qua tao hết".



Sau khi ông Điểm bỏ đi, tinh thần hoảng loạn, chị H đã bỏ ra ngoài và uống hết 100 viên thuốc điều trị bệnh động kinh mà cô luôn mang bên mình dể tự tử. Rất may mọi người kịp thời phát hiện và đưa H đi cấp cứu.





TAND tối cao đã tuyên y án sơ thẩm (15 năm tù giam) cho bị cáo Lê Văn Điểm về tội “Hiếp dâm”, đồng thời buộc Điểm bồi thường thiệt hại hơn 49 triệu đồng cho bị hại.Nguyễn Hương (Dân trí)