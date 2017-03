15 người do TW giới thiệu không trúng cử đại biểu Quốc hội

Cả 19 ủy viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội Có 182/197 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu người trúng cử, gồm: Cơ quan Đảng 12/12; Cơ quan Chủ tịch nước 3/3; Cơ quan của Quốc hội 104/113; Cơ quan của Chính phủ 17/17; Cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên 25/31; TAND Tối cao 1/1; VKSND Tối cao 1/1; Bộ Quốc phòng 15/15; Bộ Công an 3/3. Như vậy 15 ứng cử viên ĐBQH do Trung ương giới thiệu về các địa phương đã không trúng cử, trong đó tại TP.HCM có 7/14 người không trúng cử; Hà Nội có 1/13 người không trúng cử; các tỉnh Phú Yên, Trà Vinh, Sóc Trăng mỗi tỉnh được Trung ương giới thiệu 2 người, nhưng ở những nơi này chỉ có 1 người trúng cử.